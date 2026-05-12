Mercato OL : Corentin Tolisso dévoile un pan de son avenir

À un an de la fin de son contrat à l’OL, Corentin Tolisso a répondu à la question sur son avenir. Va-t-il rejoindre Alexandre Lacazette dans le Golfe ?

OL : Tolisso passe la meilleure de ses saisons à Lyon

Revenu à l’OL, en juillet 2022, Corentin Tolisso n’a plus qu’une saison de contrat avec son club formateur. Cette saison 2025-2026 marque d’ailleurs la meilleure de ses années sous le maillot des Gones.

À un match de la fin de la saison, le milieu de terrain a des statistiques impressionnantes : 15 buts, dont 11 en Ligue 1, et 6 passes décisives en 38 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Ayant hérité du brassard de capitaine cette saison, après le départ de son ami Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a été un leader exemplaire. Tant sur le terrain, comme le témoignent ses performances, que dans le vestiaire où il impose le respect grâce à son immense carrière.



Le capitaine n’a pas encore décidé de quitter l’Olympique Lyonnais

Interrogé sur son futur, alors que son contrat à l’Olympique Lyonnais est valide jusqu’au 30 juin 2027, le joueur de 31 ans souhaite encore rester en Europe. Ce n’est pas encore le moment selon lui de s’exiler en Arabie saoudite. « Ce n’est pas le moment d’aller le rejoindre. Pour l’instant, ce n’est pas mon objectif », a -t-il répondu à Téléfoot, parlant d’Alexandre Lacazette et du championnat saoudien.

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« On a que deux, trois ans d’écart, donc s’il reste encore un peu là-bas, peut-être, quand je serais un peu plus vieux« , a annoncé l’international français (28 sélections), avec un brin d’humour.

Corentin Tolisso rêve d’un trophée ou titre avec l’OL

Convoité par Newcastle, Aston Villa ou encore l’Atlético Madrid, Corentin Tolisso n’en a pas fini avec l’OL. Il veut gagner un titre ou trophée avec le club rhodanien, avant son départ. Il rêve « de remporter quelque chose avec Lyon ». « C’est vraiment quelque chose que j’ai envie de faire avant la fin de ma carrière », a-t-il confié.

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Pour rappel, le natif de Tarare a été formé à l’académie lyonnaise entre 2007 et 2013. Il a ensuite joué avec l’équipe professionnelle de 2013 à 2017. Transféré au Bayern Munich, il a passé cinq saisons (2017-2022) en Bavière avant de revenir entre Rhône et Saône.