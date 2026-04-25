Mercato OM : C’est confirmé, un deal à 4 M€ bouclé cet été

L’OM pourrait toucher un joli chèque de 4 millions d’euros lors du prochain mercato estival. Un ancien crack pourrait être revendu.

Mercato OM : Jonathan Rowe va rapporter un joli chèque

L’OM va-t-il toucher un joli chèque sans lever le petit doigt ? Le club marseillais pourrait bientôt encaisser une somme de 4 millions d’euros. Ce bonus inattendu provient de Jonathan Rowe. L’ailier anglais, exilé à Bologne l’été dernier après un accrochage avec Adrien Rabiot, s’épanouit pleinement sous le soleil italien.

Ses statistiques sont convaincantes : 7 buts et 3 passes décisives en 38 apparitions. Cette réussite ne passe pas inaperçue sur le marché européen. Bologne savoure son investissement, mais le club italien sait qu’il sera difficile de retenir son joyau. Selon La Gazzetta dello Sport, les prétendants se bousculent déjà pour le prochain mercato estival.

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Chelsea et Aston Villa souhaitent rapatrier l’ancien joueur de Norwich en Angleterre, tandis que Galatasaray surveille aussi la situation de près. Face à cet engouement, Bologne fixe la barre très haut. Les dirigeants réclament 40 millions d’euros pour libérer l’attaquant. C’est le double de son prix d’achat.

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Pourquoi cette opération intéresse-t-elle tant la cité phocéenne ? Tout repose sur une clause discrète insérée lors de son départ. En vendant Jonathan Rowe à Bologne, l’Olympique de Marseille a conservé 10 % sur une éventuelle revente. Si le transfert à 40 millions d’euros se concrétise cet été, les caisses marseillaises recevront automatiquement 4 millions d’euros. Un coup de maître financier pour un joueur qui ne porte plus le maillot bleu et blanc.