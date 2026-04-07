Bagarre à l’OM : Jonathan Rowe balance sa vérité !

Jonathan Rowe avait refusé de parler de sa bagarre avec Adrien Rabiot survenu l’été dernier à l’OM. Huit mois plus tard, l’ailier britannique revient sur cette affaire.

OM : Aucune rancune entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot

Cette altercation, qualifiée de « violence extrême », a durablement marqué la fin du mercato de l’Olympique de Marseille. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont bagarrés dans le vestiaire lors de la défaite à Rennes (1-0) en août dernier. Un tel comportement a scellé le sort des deux joueurs, qui ont posé leurs valises en Serie A.

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Evoluant aujourd’hui à Bologne, Jonathan Rowe a pris la parole. Dans les colonnes du Corriere Di Bologna, il a choisi de clarifier la situation. L’attaquant anglais ne nourrit aucune rancœur envers Rabiot parti à l’AC Milan. Il explique que les émotions fortes font partie intégrante du sport de haut niveau.

La page est tournée

Cet incident est pour lui un lointain souvenir qui s’est conclu par une poignée de main sincère. « Nous sommes des adultes. Parfois on se laisse emporter par l’émotion mais on se serre la main et on passe à autre chose ». L’ancien Marseillais a vite tourné la page de cet épisode tumultueux.

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Avec un certain recul, il considère même que son départ forcé de Marseille a été un mal pour un bien. Cela lui a ouvert les porte de l’Italie. « Finalement, cet épisode m’a amené là où je suis », a-t-il relativisé. Rowe en est déjà à 6 buts et 4 passes décisives cette saison.