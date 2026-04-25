‎Alerte Mercato OM : À peine arrivé et déjà sur le départ ?

‎‎Arrivé cet hiver à l’OM avec l’étiquette d’un renfort capable de stabiliser l’entrejeu marseillais, Quinten Timber a déjà déclenché les premières interrogations sur son avenir. À Marseille, où chaque mot pèse plus lourd qu’ailleurs, sa récente prise de parole a suffi à rallumer le brasier du mercato.

‎Mercato OM : Quinten Timber, un discours qui intrigue déjà le Vélodrome

‎Recruté pour 4,5 millions d’euros en provenance de Feyenoord, Quinten Timber n’a pas mis longtemps à trouver sa place dans le onze marseillais. Propre techniquement, intense dans les duels et intelligent dans les transitions, le Néerlandais a rapidement séduit un public pourtant exigeant. ‎Mais en conférence de presse, ses mots ont laissé un parfum d’incertitude.

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« Je suis concentré à 100% avec le club pour nous qualifier pour la Ligue des Champions. Ma concentration est sur ça maintenant, sur dimanche. Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet. Vous pouvez me reposer la question en juillet, je vous répondrai », a-t-il lâché. Une phrase anodine en apparence, presque diplomatique, mais qui, à Marseille, résonne comme une alerte.

‎Entre prudence médiatique et vrai doute sportif

‎Il faut cependant lire cette déclaration avec finesse. Timber ne ferme aucune porte, mais il ne l’ouvre pas non plus. Son message est clair : priorité absolue à la fin de saison. « Si je réfléchis à beaucoup de choses, cela me coûte de l’énergie. Cela peut aussi m’enlever de l’énergie et je peux me blesser. Donc je ne pense pas vraiment à ça. Bien sûr, c’est toujours beau de penser à ce qui va arriver avec la Coupe du Monde, mais on verra après la fin de saison », a insisté le milieu olympien.

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‎Cette sortie ressemble davantage à un exercice de maîtrise qu’à une envie de départ imminent. Le joueur sait que l’Olympique de Marseille joue gros sur les dernières journées, avec une qualification en Ligue des champions qui conditionnera une grande partie du mercato estival.

‎La Ligue des champions, clé de tout le dossier

‎C’est ici que se situe le véritable nœud du dossier. L’avenir de Timber dépendra largement de la place finale de l’Olympique de Marseille. Une qualification européenne renforcerait la crédibilité du projet sportif et offrirait au club une assise financière plus solide. ‎À l’inverse, une absence en C1 pourrait redistribuer les cartes.

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Des clubs anglais ou allemands, toujours attentifs au profil des milieux box-to-box modernes, pourraient rapidement se positionner. Timber peut rester, mais la Ligue des champions sera décisive. ‎‎À Marseille, rien n’est jamais simple, et encore moins durable. À peine arrivé, Timber découvre déjà cette réalité : chaque déclaration devient un feuilleton.

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C’est presque une tradition locale, aussi marseillaise que les virages bouillants du Vélodrome. Il ne s’agit pas encore d’un départ annoncé, mais d’un dossier à surveiller de très près. Dans le football moderne, le mercato commence souvent bien avant l’ouverture officielle des portes. Et à l’OM, le moindre doute fait toujours grand bruit.