Mercato OM : City menace un énorme jackpot de Marseille

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Frank McCourt revient à Marseille
© Frank McCourt revient à Marseille
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A l’OM, le mercato ne se joue pas seulement sur les arrivées ou des départs. Le possible départ d’Azzedine Ounahi de Gérone vers Manchester City pourrait rapporter plusieurs millions d’euros à Marseille, mais paradoxalement empêcher le club de toucher encore davantage.

Mercato OM : ‎Ounahi dans le viseur de Manchester City

‎Longtemps considéré comme un pari inabouti sur la Canebière, Azzedine Ounahi a retrouvé des couleurs en Liga sous le maillot de Gérone. Plus libre dans l’animation offensive, le milieu marocain a remis de la justesse, du tempo et surtout cette capacité à casser les lignes balle au pied qui avait séduit lors du Mondial 2022.

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‎Selon le journaliste d’El Chiringuito José Alvarez Haya, Manchester City suit désormais le dossier de très près, avec une clause estimée à 20 millions d’euros. L’information a été relayée ces dernières heures par plusieurs médias, confirmant l’intérêt concret des Citizens.

‎‎Le vrai enjeu ‎: le chèque qui pourrait échapper à Marseille

‎Sportivement, le dossier concerne surtout Gérone et City. Financièrement, il passionne Marseille. En conservant un pourcentage à la revente lors du transfert du joueur vers la Catalogne, l’Olympique de Marseille peut espérer récupérer une somme immédiate sur une future vente.

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‎Si la clause de 20 M€ est levée, le club olympien toucherait mécaniquement sa part, estimée à plusieurs millions d’euros selon le pourcentage négocié. Mais c’est là que le scénario devient presque ironique : Marseille espérait probablement mieux.

‎City Football Group, le détail qui change tout

‎Le nœud du problème tient dans la structure même de l’opération. Gérone et Manchester City appartiennent à la même galaxie, celle du City Football Group. Dans ce contexte, une activation rapide de la clause empêcherait Gérone de prolonger Ounahi avec une clause revue à la hausse. ‎Autrement dit, l’Olympique de Marseille pourrait encaisser un joli montant, mais voir s’envoler la perspective d’un chèque bien plus lourd dans quelques mois.

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C’est tout le paradoxe de ce dossier : une bonne nouvelle à court terme, avec un goût d’occasion manquée. C’est même un révélateur du nouveau mercato marseillais : aujourd’hui, les plus gros gains ne viennent pas toujours du terrain, mais parfois des clauses intelligemment négociées en coulisses. Et sur ce point, City pourrait bien tout faire capoter.

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