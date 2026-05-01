Mercato PSG : Luis Campos négocie un gros deal en Italie

Le PSG veut s’en séparer. Gonçalo Ramos, malgré son talent, reste cloué sur le banc parisien alors que son profil fait rêver l’Europe. Parmi les prétendants, l’AC Milan se positionne pour le déloger.

Mercato : Le PSG pousse Gonçalo Ramos vers l’AC Milan

L’attaque du PSG effraie le continent, mais elle se passe de véritable numéro 9. Dans ce système sans pointe fixe, Gonçalo Ramos ne récolte que des miettes de temps de jeu, une situation devenue insupportable pour l’international portugais. Ce manque de considération attire l’œil des recruteurs italiens. Si la Juventus surveille le dossier, c’est bien un autre géant de Serie A qui passe à l’offensive.

L’AC Milan cherche son nouveau finisseur. Les Rossoneri peinent devant le but. Avec 9 réalisations, Rafael Leao reste le meilleur buteur d’une équipe qui manque cruellement de gâchettes offensives. L’échec du recrutement hivernal de Nicklas Füllkrug oblige les dirigeants à vite réagir cet été.

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L’avenir de Gonçalo Ramos pourrait basculer grâce à un coup de pouce du destin : son propre entourage. Selon Calcio Mercato, les représentants du joueur ont eux-mêmes contacté le club lombard pour préparer un transfert estival.

L’influent agent Jorge Mendes mène les pourparlers. Sa stratégie porte déjà ses fruits puisque Massimiliano Allegri, séduit par la finesse technique et l’intelligence tactique du Portugais, a validé la piste. Le dossier entre maintenant dans sa phase financière. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos est chaud pour céder le Portugais.

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L’AC Milan s’apprête à formuler une offre concrète. Le club italien évalue l’attaquant entre 30 et 35 millions d’euros. Bien que ce montant soit inférieur au prix d’achat payé par le Paris SG, cette base de discussion pourrait enfin débloquer les négociations et offrir à Ramos le nouveau départ qu’il attend.