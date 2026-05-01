Mercato PSG : Une offre folle tombe pour David Boly

Un géant de Liga s’attaque à la pépite du PSG, David Boly pour le prochain mercato estival. Les Parisiens ne sont pas vendeurs.

Mercato : Le Barça prêt à chiper un crack au PSG

Le FC Barcelone prépare sa revanche. Après avoir vu Dro Fernandez s’envoler vers le PSG cet hiver, le club catalan cible désormais une pépite du centre de formation parisien pour renforcer son flanc droit. Il s’agit de David Boly. Ce dernier affole l’Europe.

À 17 ans, le jeune latéral droit montre de très belles qualités. Intégré au groupe professionnel par Luis Enrique en novembre suite à la blessure d’Achraf Hakimi, il a livré de solide performance le 20 décembre lors de son baptême du feu en Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot.

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Ce défenseur prometteur, dont le contrat expire en 2027, attire les convoitises des géants européens. Le Barça, particulièrement insistant, souhaite profiter de sa situation contractuelle pour l’attirer en Espagne. Les dirigeants barcelonais se montrent déterminés. Ils devront toutefois se heurter à la fermeté de la direction parisienne.

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Le club de la capitale refuse de céder son Titi. Pour l’état-major du Paris SG, Boly demeure un élément intransférable et un pilier du projet futur. L’actualité récente accélère son intégration. Avec la nouvelle blessure d’Hakimi survenue ce mardi face au Bayern, le gamin né en 2009 devrait obtenir un temps de jeu conséquent. On pourrait l’apercevoir sur la pelouse du Parc des Princes dès ce samedi contre Lorient. En plus du championnat, David Boly portera les espoirs parisiens lors de la finale de la Coupe Gambardella le 22 mai.