OM : L’annonce fracassante de Beye après la claque à Nantes

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Habib Beye et l’OM s’enfoncent davantage dans la crise après l’humiliation 3-0 subie samedi face au FC Nantes. Malgré le naufrage et une Ligue des Champions qui s’éloigne plus que jamais, le technicien sénégalais n’a aucunement l’intention d’abandonner le navire phocéen.
L’OM humilié à Nantes, Habib Beye s’accroche plus que jamais
Le déplacement sur la pelouse du FC Nantes devait servir de rebond. Il s’est transformé en naufrage. Battu 3-0, l’OM a affiché des lacunes inquiétantes, tant dans l’intensité que dans l’organisation. Ce revers n’est pas qu’un accident. Il symbolise une spirale négative qui éloigne Marseille de ses ambitions européennes.
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La Ligue des champions, objectif affiché, s’éloigne à grands pas, et laisse place à un sentiment d’urgence. Face à la tempête, Habib Beye ne fuit pas. Bien au contraire. En conférence de presse, il assume : « Quand on relève un challenge comme celui-ci, on n’abandonne pas. Et je ne démissionnerai jamais, sauf si je suis le problème », a-t-il lâché.
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Le technicien poursuit, presque combatif : « J’ai dit aux joueurs que je me battrais jusqu’à mon dernier souffle. » Avant de reconnaître l’évidence avec lucidité : « Cette prestation est difficilement explicable. On passe complètement au travers ». Un mélange de défi et de constat brutal.
Une crise plus profonde qu’un simple match
Alors, que révèle vraiment cette sortie ? Elle traduit un entraîneur acculé, mais encore debout. Beye protège son groupe tout en pointant ses manquements : « On n’est pas irréprochable dans les attitudes », clame l’ancien rennais. Le problème du club marseillais dépasse la tactique. Il touche à l’état d’esprit. Dans un vestiaire fragilisé, chaque mot compte, chaque décision pèse. Et aujourd’hui, la fracture semble réelle.
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Beye va-t-il rester ? Sa réponse est sans ambiguïté : oui, sauf s’il devient lui-même le problème. Une position rare dans un football souvent guidé par l’urgence. Mais le temps presse. Les supporters grondent, les résultats déçoivent, et la marge d’erreur s’évapore. À Marseille, une certitude demeure : dans cette ville, on pardonne tout… sauf l’abandon.