OM : L’annonce fracassante de Beye après la claque à Nantes

Habib Beye et l’OM s’enfoncent davantage dans la crise après l’humiliation 3-0 subie samedi face au FC Nantes. Malgré le naufrage et une Ligue des Champions qui s’éloigne plus que jamais, le technicien sénégalais n’a aucunement l’intention d’abandonner le navire phocéen.

‎L’OM humilié à Nantes, Habib Beye s’accroche plus que jamais

‎Le déplacement sur la pelouse du FC Nantes devait servir de rebond. Il s’est transformé en naufrage. Battu 3-0, l’OM a affiché des lacunes inquiétantes, tant dans l’intensité que dans l’organisation. ‎Ce revers n’est pas qu’un accident. Il symbolise une spirale négative qui éloigne Marseille de ses ambitions européennes.

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La Ligue des champions, objectif affiché, s’éloigne à grands pas, et laisse place à un sentiment d’urgence. ‎Face à la tempête, Habib Beye ne fuit pas. Bien au contraire. En conférence de presse, il assume : « Quand on relève un challenge comme celui-ci, on n’abandonne pas. Et je ne démissionnerai jamais, sauf si je suis le problème », a-t-il lâché.

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‎Le technicien poursuit, presque combatif : « J’ai dit aux joueurs que je me battrais jusqu’à mon dernier souffle. » Avant de reconnaître l’évidence avec lucidité : « Cette prestation est difficilement explicable. On passe complètement au travers ». Un mélange de défi et de constat brutal.

‎Une crise plus profonde qu’un simple match

‎Alors, que révèle vraiment cette sortie ? Elle traduit un entraîneur acculé, mais encore debout. Beye protège son groupe tout en pointant ses manquements : « On n’est pas irréprochable dans les attitudes », clame l’ancien rennais. Le problème du club marseillais dépasse la tactique. Il touche à l’état d’esprit. Dans un vestiaire fragilisé, chaque mot compte, chaque décision pèse. Et aujourd’hui, la fracture semble réelle.

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‎Beye va-t-il rester ? Sa réponse est sans ambiguïté : oui, sauf s’il devient lui-même le problème. Une position rare dans un football souvent guidé par l’urgence. ‎Mais le temps presse. Les supporters grondent, les résultats déçoivent, et la marge d’erreur s’évapore. À Marseille, une certitude demeure : dans cette ville, on pardonne tout… sauf l’abandon.