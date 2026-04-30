Mercato OM : Voici le favori pour remplacer Habib Beye !

Le possible départ de Habib Beye pousse déjà l’OM à anticiper. Et aux dernières nouvelles, un nom bien connu en Ligue 1 figure en pole position pour le remplacer : celui de Sergio Conceição.

Mercato : Sergio Conceição bien partie pour remplacer Habib Beye à l’OM

Les lignes bougent à l’Olympique de Marseille. Après le nul frustrant contre l’OGC Nice (1-1), et la perspective d’une absence en Ligue des champions, l’organigramme marseillais est en train de changer. Medhi Benatia va quitter le poste de directeur de football dans quelques semaines. Habib devrait lui aussi faire ses valises.

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Les résultats décevants et les crises internes ne jouent pas en sa faveur. La direction de l’OM travaille même déjà sur sa succession. Le nom de Liam Rosenior circulait avec insistance pour le remplacer. Sauf que le technicien anglais aurait finalement décliné la proposition phocéenne. Ce refus contraint Marseille à accélérer sur d’autres dossiers.

Une cible de longue à l’Olympique de Marseille

C’est dans ce contexte qu’un profil bien connu refait surface. Sergio Conceição se détache actuellement dans l’esprit des dirigeants de l’OM, indique But Football. L’entraîneur portugais est actuellement sous contrat avec Al-Ittihad (Arabie saoudite) jusqu’en 2028. Son tempérament de feu et son exigence tactique correspondent parfaitement à l’OM.

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Sergio Conceição est déjà courtisé par le passé. Mais l’ancien entraîneur du FC Nantes n’avait pu conclure d’accord avec l’Olympique de Marseille. Le dialogue n’aurait pas totalement été rompu avec lui, même si le dossier reste complexe. Convaincre la formation saoudienne de libérer son coach ne sera pas chose aisée.