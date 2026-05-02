Mercato OM : Un goleador répond cash à Benatia  

Coup de froid pour un dossier prioritaire de l’OM. Un serial buteur ne viendra pas à Marseille cet été.

Mercato OM : Jonathan David s’éloigne de Marseille

Jonathan David ne rejoindra pas la Ligue 1 cet été. Malgré l’intérêt de Lyon et de l’OM, l’attaquant canadien de la Juventus Turin reste une cible inaccessible pour les budgets français.

Lyon et Marseille se croisent souvent. Si leurs moyens diffèrent, leurs cibles de recrutement coïncident régulièrement, créant une habitude de confrontation sur le marché des transferts. Le dossier Jonathan David illustre parfaitement cette tendance. Les deux clubs espéraient profiter du malaise de l’ancien Lillois en Italie pour tenter de l’attirer. Mais la réalité économique a rapidement douché leurs ambitions : l’avant-centre coûte trop cher.

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La chute est brutale pour celui qui empilait les buts dans le Nord de la France. Après une année décevante chez les Bianconeri, Jonathan David doit rebondir. Son temps de jeu famélique, limité à seulement huit titularisations, ne justifie plus sa place dans l’effectif. La presse italienne ne l’épargne d’ailleurs pas. Si la Juventus n’avait payé aucune indemnité de transfert pour le faire venir libre de Lille, elle s’était en revanche engagée sur des bases contractuelles colossales.

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Jonathan David perçoit un salaire net de 6 millions d’euros par an, auxquels s’ajoutent 2 millions de bonus. Pour finaliser l’opération l’été dernier, le club avait également versé 12,5 millions d’euros de commissions. Ce statut de troisième plus gros salaire de l’effectif, derrière Yildiz et Vlahovic, pèse sur les finances du club.

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La Juventus regrette aujourd’hui amèrement cet investissement. Ce contrat rend tout départ complexe. Selon les informations de Tuttomercatoweb, les exigences financières du joueur disqualifient d’office Lyon et Marseille. Pour trouver une porte de sortie à ce flop, il faut regarder vers d’autres géants. La Turquie, et plus précisément Fenerbahçe, semble être la seule destination capable de s’aligner sur de tels montants pour s’offrir un attaquant de ce calibre.