Clash total à l’OM : Habib Beye en colère avant Nantes !

48 heures avant le choc FC Nantes-OM, Habib Beye était particulièrement remonté en conférence de presse. L’entraîneur marseillais a fustigé les rumeurs de tensions et de divorce au sein de son équipe.

Habib Beye condamne les « mensonges » autour de l’OM

L’atmosphère autour de l’Olympique de Marseille est devenue électrique. Le match nul contre Nice (1-1) a compromis le rêve européen des Phocéens. Cette inquiétude fut accompagnée de nombreuses informations faisant état de fracture entre Habib Beye et son vestiaire.

Certains médias évoquaient même un violent clash avec Himad Abdelli. Des accusations que l’entraîneur de l’OM a balayées avec force devant la presse. « Quand je vois les mensonges que j’entends, c’est désolant (…) vous n’avez pas l’information, il ne faut pas chercher à l’inventer », lance-t-il.

À voir

Mercato: Après Dro, nouvelle guerre entre le PSG et le Barça

Lire aussi FCN-OM : Bonne nouvelle, Habib Beye récupère un renfort

Habib Beye a dénoncé ces « mensonges » avant de fustiger le « manque flagrant de déontologie » de certains observateurs. Poursuivant, l’entraîneur de l’OM a fait une mise au point sur son groupe. Il a rassuré sur l’état d’esprit général de ses troupes.

Aucune démobilisation en interne

Même si l’OM n’est plus certain de disputer la prochaine Ligue des champions, Habib Beye refuse de parler de démobilisation. Il a affirmé que son équipe restait soudée et déterminée à terminer la saison dans de meilleures conditions. « Le groupe reste focus ».

Lire la suite sur l’OM :

Ça chauffe à l’OM : Une offre surprise pour Greenwood !

Alerte OM : Habib Beye au cœur d’un scandale avant Nantes

À voir

Stade Rennais : Trois coups durs confirmés avant Lyon

L’heure est donc à l’union sacrée autour de l’OM plutôt qu’aux tentatives de sabotage extérieur. Les coéquipiers de Mason Greenwood préfère concentrer toute l’énergie sur le choc de ce samedi à Nantes.