Mercato OM : Accord proche, le successeur de Benatia arrive

Medhi Benatia quittera bel et bien l’OM à l’issue du présent exercice. La direction marseillaise est même en négociations avancées pour faire son remplaçant. Cristiano Giuntoli est à deux doigts de rejoindre Marseille.

Mercato : Medhi Benatia s’en va, l’OM accélère pour Cristiano Giuntoli

C’est un secret pour personne. L’aventure de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille touche à sa fin. L’actuel directeur de football de l’OM a pris de la décision de quitter son poste au terme de la saison. Le propriétaire Frank McCourt l’a déjà confirmé. « C’est son souhait et c’est ce que nous avons convenu ».

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La direction de l’OM ne reste pas les bras croisés face à son futur départ. Elle est d’ailleurs sur le point de frapper un gros coup pour le remplacer. Le média italien Leggo l’assure, Cristiano Giuntoli se dirige vers une signature imminente à Marseille. Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté depuis plusieurs semaines et elles sont sur le point d’aboutir.

L’AS Rome joue les trouble-fêtes

À 54 ans, Cristiano Giuntoli bénéficie d’une réputation de prestige en Italie. Il a été le principal artisan du sacre historique de Naples en Serie A, en recrutant de jeunes talents devenus des stars mondiales. On peut citer Victor Osimhen, Fabien Ruiz ou encore Kalidou Koulibaly.

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Sa capacité à bâtir des effectifs compétitifs sous haute pression correspond exactement au profil recherché par l’OM. Le dirigeant italien se détache à l’heure qu’il est dans l’esprit des dirigeants marseillais. Ces derniers devront toute de même se méfier de la concurrence. L’AS Rome est prête à contrarier les plans marseillais.