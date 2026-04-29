OM : Medhi Benatia a déjà trouvé une porte de sortie !

Son décision est prise. Medhi Benatia va quitter l’Olympique de Marseille au terme de la saison. Le dirigeant marocain s’apprête à embrasser un nouveau projet ambitieux.

Medhi Benatia prépare ses adieux à l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille va changer de directeur sportif. Car Medhi Benatia a pris la ferme décision de s’en aller. Le dossier est déjà bouclé en interne. L’ancien international marocain va quitter son poste au terme de l’exercice en cours. Il laissera un vide à l’OM qu’il faudra vite combler.

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Notons que Medhi Benatia ne compte pas prendre de retraite anticipée malgré trois années éprouvantes à l’OM. Certains espéraient encore un volte-face. Mais L’Équipe est formelle, le l’actuel directeur sportif marseillais quittera ses fonctions le 20 mai, une fois le championnat terminé. Il a même un nouveau projet en vue.

Plusieurs propositions sur la table

Medhi Benatia est sans doute inspiré par le parcours de Pablo Longoria qui vient de s’engager à River Plate. L’ancien président de l’OM n’a pas tardé à trouver un nouveau club. Le Marocain se dirige lui aussi vers de nouveaux horizons. Le quotidien sportif indique que plusieurs propositions sérieuses sont déjà sur la table pour son profil.

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Avant de s’envoler vers de nouveaux cieux, Medhi Benatia est prêt à épauler le nouveau président Stéphane Richard pour finaliser quelques dossiers brûlants. La direction de l’OM sollicitera sans doute son expertise lors du mercato d’été. Pendant ce temps, l’incertitude plane sur son successeur. Son adjoint Federico Balzaretti n’est pas certain d’être promu.