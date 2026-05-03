ASSE : Montanier prit à partie par des Ultras après Rodez !

À Saint-Étienne, l’idylle n’a pas duré longtemps. Après des débuts exceptionnels, Philippe Montanier, coach de l’ASSE, a déjà maille à partir avec certains supporters. Après la défaite à Rodez, la tension est montée d’un cran.

ASSE : Ça a chauffé entre Philippe Montanier et les supporters

L’après-match des joueurs de l’ASSE a été très tendu hier soir au stade Paul-Ligon à Rodez. Une nouvelle fois battus, après les défaites à Bastia (0-2) et contre l’ES Troyes (0-3), les Verts sont allés vers le parcage pour saluer les supporters, qui avaient fait le déplacement.

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L’hostilité était palpable et la tension est montée très vite avec des joueurs visiblement en colère à la suite des propos entendus. Et dans la foulée de cette même défaite, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a été, lui aussi, pris à partie par des Ultras, dont certains ont réussi à entrer sur le terrain.

Au coup de sifflet final, alors qu’ils allaient saluer leurs supporters, Philippe Montanier et ses joueurs ont vu quelques-uns supporters réussir à passer par-dessus la balustrade pour venir dire leur vif mécontentement.

Pour autant, aucun geste violent n’a été commis, mais il y avait une énorme tension entre ces fans stéphanois et Montanier, qui a fait face aux supporters furieux avant d’être éloigné par les services de sécurité.

Philippe Montanier défend ses joueurs

L’ASSE n’a pas perdu tout espoir de monter directement en Ligue 1, mais forcément la défaite à Rodez fait tâche pour une formation qui a enregistré une troisième défaite consécutive. Et il s’en est même fallu de peu que certains joueurs aillent en découdre avec les Ultras.

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Même Philippe Montanier fut à deux doigts de perdre ses nerfs, retenu par deux de ses joueurs, dont Maxime Bernauer, avant que les choses ne rentrent dans l’ordre. L’entraîneur des Verts, la mine sombre, de retour aux vestiaires, n’a pas supporté les reproches faits à ses joueurs.

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« On comprend la colère, mais les joueurs n’ont pas triché. Ils n’ont pas été bons, mais ils n’ont pas triché. Je pense vraiment que l’équipe ne triche pas. L’équipe est moins bonne, parfois faible, amputée de plusieurs joueurs, mais on n’a pas triché. On a triché ou pas ? Non !

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Les erreurs techniques ? C’est difficile à expliquer. Dire qu’on n’est pas bons, ça oui. Dire que nos supporters sont meilleurs que nous, ça oui ! Mais pas qu’on a triché ! On a dix, onze blessés, et pas des moindres. Mais quand on est dans le dur, il faut être costaud, il faut qu’on le soit ! », a déclaré Philippe Montanier en conférence de presse.

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Battue sur la pelouse de Rodez (2-1) lors de l’avant-dernière journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne enchaîne une troisième défaite consécutive et voit la montée directe lui échapper un peu plus. Toujours troisième, le club ligérien est désormais sous la pression du Red Star et distancé par Le Mans, deuxième.

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