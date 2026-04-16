‎ASSE : Philippe Montanier tranche, un choix fort confirmé !

À l’approche du sprint final en Ligue 2, l’ASSE ne laisse plus place au doute : Philippe Montanier a figé sa hiérarchie. Derrière ce choix assumé, une stratégie claire… mais pas sans risques.

‎ASSE : Une colonne vertébrale enfin assumée

‎Il y a des saisons où tout flotte, et d’autres où les lignes se dessinent avec netteté. À Saint-Étienne, le message est désormais clair : certains joueurs sont intouchables. Mickaël Nadé incarne parfaitement cette tendance, avec un temps de jeu impressionnant qui témoigne de la confiance totale du staff.

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‎Dans son sillage, Gautier Larsonneur s’impose comme un pilier malgré une absence ponctuelle, tandis que l’entrejeu et l’attaque reposent sur une base stable. Ce n’est pas un hasard : Montanier privilégie la continuité, convaincu que les automatismes valent parfois plus que la fraîcheur, selon Peuple-Vert.

‎Des choix forts qui redistribuent les cartes

‎Mais figer une hiérarchie, c’est aussi faire des perdants. La montée en puissance de certains profils, comme les jeunes défenseurs en pleine ascension à l’instar de Kévin Pedro, rebattent les cartes. Des joueurs plus expérimentés voient leur rôle se réduire, parfois brutalement.

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‎Ce basculement n’est pas anodin. Il traduit une lecture très actuelle du football : la forme du moment prime sur le statut. À l’AS Saint-Etienne, le mérite immédiat semble avoir remplacé la réputation, une petite révolution silencieuse dans un vestiaire habitué à d’autres équilibres.

‎Une stratégie risquée à l’approche du sprint final

‎La question est simple et elle peut être résumée ainsi : Montanier prend-il un risque en s’appuyant sur un groupe restreint ? La réponse est oui… mais c’est un pari calculé. En resserrant son noyau dur, l’entraîneur cherche à maximiser la cohésion dans une période où chaque point pèse lourd.

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‎Cependant, cette gestion expose aussi l’équipe à une usure physique évidente. Avec des joueurs très sollicités, la moindre blessure pourrait fragiliser l’édifice. C’est là tout le dilemme : maintenir une équipe performante sans brûler ses leaders.

‎Une lecture stratégique assumée

‎Ce choix fort révèle surtout une conviction profonde de Philippe Montanier : dans les moments décisifs, mieux vaut s’appuyer sur des certitudes que multiplier les options. Une approche presque conservatrice, mais terriblement efficace quand elle fonctionne.

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‎À court terme, l’ASSE avance avec une identité claire. À moyen terme, tout dépendra de la capacité de ce groupe restreint à tenir le rythme. Une chose est sûre : à Saint-Étienne, chaque minute jouée raconte désormais une hiérarchie sans ambiguïté.