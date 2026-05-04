Alerte OM : Les joueurs punis après la débâcle à Nantes ?

L’OM encaisse le choc et serre les rangs après la claque reçue à Nantes. Sous pression, Habib Beye impose une réponse ferme pour tenter de sauver une saison en train de filer.

OM : La décision radicale de Beye après Nantes

L’Olympique de Marseille chute lourdement face au FC Nantes (3-0). Le score pique. Le contenu inquiète. L’équipe recule au classement. Elle glisse à la septième place. ‎Le constat est brutal. L’OM perd le fil. Le groupe doute. Le rêve européen s’efface peu à peu. Chaque erreur coûte cher. Trop cher à ce stade de la saison.

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‎Face à la crise, Habib Beye agit. Il convoque ses joueurs. Il décide une mise au vert stricte. Objectif clair : couper du bruit extérieur et resserrer le collectif. ‎Les consignes changent. Les habitudes disparaissent. Les joueurs restent à la Commanderie. Ils vivent ensemble. Ils travaillent ensemble. Le message est limpide : priorité au groupe, sans échappatoire.

‎Une stratégie sonner le déclic

‎Pourquoi cette sanction ? La réponse est simple : provoquer un électrochoc. Beye veut retrouver de l’intensité. Il exige de l’engagement. Il refuse les prestations sans âme. L’OM reste mathématiquement en course pour l’Europe. Mais sans réaction immédiate, tout bascule. Le déplacement au Havre devient crucial. Le dernier match face à Rennes s’annonce encore plus décisif.

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‎L’Olympique de Marseille n’a plus de marge. Le club doit répondre vite, fort, ensemble. ‎La mise au vert n’est pas une punition classique. C’est un dernier levier. Une tentative pour sauver ce qui peut encore l’être. Dans ce sprint final, Marseille joue plus qu’un classement. Il joue sa crédibilité.