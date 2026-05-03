Mercato PSG : Le Real fixe une condition pour Joan Martinez 

Alors que se profile sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG prépare déjà son prochain coup sur le mercato estival. Si Luis Enrique rêve d’un nouveau défenseur central, Luis Campos s’intéresserait à Joan Martinez, grand espoir du Real Madrid. Et le club espagnol ne compte pas brader son joyau.

Mercato PSG : Luis Campos passe à l’action pour Joan Martinez

Toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs, Luis Campos serait sur les traces de Joan Martinez depuis plusieurs mois. Le défenseur central de 18 ans, considéré comme l’une des grandes promesses de la Castilla et vu comme le futur « Sergio Ramos » serait suivi depuis plusieurs mois par le conseiller sportif du PSG.

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Ce dimanche, Marca révèle que Campos suit avec attention la progression de Joan Martinez et étudie même déjà la faisabilité d’un transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec une clause estimée à 150 millions d’euros, l’international espagnol U17 est solidement protégé par Florentino Pérez, qui ne compte pas le laisser partir aussi facilement, surtout dans un contexte de tensions défensives au sein de l’effectif professionnel des Merengues. Joan Martinez pourrait donc changer d’air à une seule condition.

Le Real Madrid ouvre la porte pour Joan Martinez

Intéressé par le profil de Joan Martinez, le Paris Saint-Germain aurait déjà manifesté officiellement son intérêt pour la pépite du Real Madrid qui n’a jamais évolué en pro. Une situation qui pourrait changer s’il intègre l’équipe de Luis Enrique. Mais avec le montant de sa clause libératoire, le PSG se retrouve coincé et bien obligé de négocier avec les dirigeants madrilènes pour finaliser un transfert moins coûteux.

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De son côté, le Real Madrid ne serait pas forcément opposé à un départ de Joan Martinez, mais attend tout de même de définir la future composition de son équipe première en défense centrale avant de trancher. Le club ayant montré beaucoup de limites dans ce secteur de jeu cette saison. Affaire à suivre…