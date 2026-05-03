Mercato : Urgent ! Mason Greenwood violemment chassé de l’OM

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood pourrait quitter l’OM dès cet été, sur fond de tensions internes, crise sportive et exigences financières. Explications.

Mercato OM : Mason Greenwood sévèrement critiqué

De retour en tant que titulaire samedi face au FC Nantes, Mason Greenwood n’a pas pu empêcher la large défaite de l’Olympique de Marseille et a, à l’image de son équipe, sombré à la Beaujoire. Dans l’After Foot, Walid Acherchour a vivement critiqué l’attitude de l’attaquant marseillais, rappelant notamment la confiance que le club français lui a accordée malgré son passé tumultueux en Angleterre.

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« Je me suis fait assassiner quand j’ai dit après Monaco que cette équipe-là serait meilleure sans lui l’an prochain. Parce que c’est un leader qui ne fédère pas, c’est un joueur qui n’a pas d’âme comme cette équipe. Habib Beye a peur, c’est son assurance vie. Comme c’est le meilleur joueur de l’effectif, tu te réfugies derrière son talent. Tu es dans la fainéantise tactique parce que tu te dis qu’il va faire la différence.

Il a conscience de ce que l’OM a fait pour lui l’été dernier après ses atrocités ?! Il n’a pas conscience d’avoir une dette envers les supporters marseillais ? Ce mec-là chie sur le terrain pendant 90 minutes comme un enfant gâté qui n’a pas eu son jouet à Toys’R’Us », a pesté le journaliste, qui ne voit pas quel club va dépenser une fortune pour recruter Mason Greenwood.

Greenwood grillé sur le marché des transferts ?

Walid Acherchour n’a pas épargné les joueurs de l’OM après leur défaite sur la pelouse du FC Nantes et notamment Mason Greenwood. Le consultant de RMC attendait bien mieux de sa part dans cette période difficile pour Marseille et s’est interrogé sur quels clubs pourraient avoir envie de le recruter, que ce soit en raison de son attitude ou de son passé controversé.

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« Quand je vois ce qui s’est passé en demi-finale de Ligue des champions, en quarts de finale, sur des joueurs offensifs, t’as des mecs qui comparent Greenwood à ce qui se fait de mieux. Mais j’aimerais bien savoir quel club déjà en termes d’image, va s’attirer Mason Greenwood par rapport à ce qu’il a fait, mais même sur le terrain quand tu vois la fin de saison, où le mec abandonne, c’est un abandon ! Marseille a besoin de lui, a construit son équipe, lui donne un salaire exorbitant pour qu’il les ramène sur le podium, et il te fait ça ! », a ajouté Acherchour.

Les signaux envoyés ces dernières semaines par le joueur de 24 ans sont sans équivoque : implication fluctuante, langage corporel négatif sur le terrain, et désintérêt apparent lors des moments clés de la saison. D’après les renseignements de L’Équipe, le natif de Bradford ferait partie des joueurs ayant « déjà la tête ailleurs. »

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Cette posture intervient dans un contexte où l’Olympique de Marseille lutte pour accrocher une qualification européenne, objectif devenu incertain après plusieurs contre-performances, dont la défaite à Nantes ce samedi (0-3).