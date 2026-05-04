Mercato OL : Un excellent coup s’offre à Lyon au Real Madrid

L’OL vit une fin de saison de haut vol et s’attend aussi à un mercato estival d’ampleur. Et Endrick en est le symbole vivant. Auteur d’un prêt réussi en provenance du Real Madrid, le Brésilien de 19 ans a lâché une déclaration qui va redonner de l’espoir du côté du Rhône.

‎Mercato OL : Un prêt payant pour Endrick à Lyon

‎Quand l’OL a ficelé le prêt d’Endrick cet hiver, aucune option d’achat n’était incluse dans l’accord, et le Real Madrid prenait soin de couvrir 50 % du salaire du joueur. En clair, il s’agit d’une opération propre, sans filet, et sans ambiguïté sur le retour prévu. Sauf qu’Endrick, lui, n’a pas lu la même partition. ‎Après un but inscrit face à Rennes dans une victoire 4-2, le prodige auriverde a répondu cash aux questions sur son avenir au micro de Ligue 1+ :

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« Mon avenir ? Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste, je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien », a-t-il confié. Une sortie aussi spontanée qu’explosive.

Une possibilité d'avoir Endrick en Champions League avec l'OL ?



La réponse de l'intéressé 👀 🇧🇷#OLSRFC pic.twitter.com/ArzmkqVgsQ — L1+ (@ligue1plus) May 3, 2026

‎Le Real Madrid a déjà tranché mais Endrick, lui, ouvre une brèche

‎La réalité du dossier est pourtant claire côté madrilène. Le Real Madrid envisage de confier à Endrick un rôle bien plus important dès la saison prochaine, et le club lui a clairement signifié qu’il ne serait plus jamais prêté. Sept buts et six passes décisives en 17 matchs de Ligue 1 ont suffi à convaincre les dirigeants merengue que le Brésilien est désormais armé pour intégrer la rotation au plus haut niveau.

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‎Ce bilan, Paulo Fonseca en est le premier architecte. L’entraîneur de l’OL a su repositionner Endrick dans un rôle offensif taillé pour ses qualités (vitesse, percussion, efficacité dans les petits espaces) là où Xabi Alonso l’avait cantonné à 99 malheureuses minutes depuis août. Relégué derrière Mbappé et Gonzalo Garcia, Endrick n’avait inscrit aucun but en trois apparitions au Real avant son départ en janvier. La renaissance est totale.

‎Lyon joue sa carte Champions League

‎La question qui titille tout l’état-major lyonnais est désormais celle-ci : une qualification en Ligue des Champions pourrait-elle faire basculer l’équation ? Peut-être. Mais dans le monde du mercato, les questions rhétoriques ont parfois des réponses très concrètes. ‎L’OL occupe la troisième place de Ligue 1 à deux journées du terme, avec deux points d’avance sur le LOSC.

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Toulouse d’abord, puis Lens à domicile : le calendrier est jouable. Et si Lyon accroche la C1, le club aura entre les mains un argument de poids pour ouvrir une discussion avec le Real Madrid, même si, juridiquement, le prêt sec ne laisse aucune porte entrouverte. Dans ce football où tout se négocie, la volonté d’un joueur pèse lourd.

‎L’angle que personne ne dit vraiment

‎Ce qui rend ce dossier particulièrement savoureux, c’est le paradoxe qu’il met en lumière. L’agent d’Endrick, Thiago Freitas, avait été catégorique en début d’année : « La décision est prise : il retournera au Real Madrid à la fin de la saison. C’est clair et net ». Quatre mois plus tard, c’est le joueur lui-même qui nuance publiquement ce discours, sans se soucier de froisser son entourage.

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