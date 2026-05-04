Champions League : Grosse surprise confirmée pour Bayern-PSG

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire ce mercredi soir à l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des Champions. À deux jours de ce choc tant attendu, l’UEFA a pris une décision totalement inattendue.

Encore un arbitre inattendu pour Bayern – PSG

Ce lundi, l’UEFA a dévoilé l’identité de l’arbitre qui dirigera la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG. Comme au match aller, l’instance européenne a fait un choix surprenant en nommant le Portugais João Pinheiro, qui ne fait pas partie des pointures de l’arbitrage international pour officier cette rencontre.

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Si l’Allemand Daniel Siebert dirigera le choc Arsenal – Atlético de ce mardi soir, c’est le Portugais João Pinheiro qui a été choisi pour arbitrer le Bayern – PSG de mercredi soir. Une désignation surprenante pour les spécialistes de l’arbitrage, qui se rejoignent tous sur le fait qu’il ne s’agit pas de la crème de l’arbitrage international.

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Seul arbitre portugais choisi par la FIFA pour la prochaine Coupe du monde 2026, João Pinheiro n’a que 14 matches de Champions League au compteur et n’a jamais arbitré une demi-finale, son plus haut match de C1 étant un huitième de finale aller entre Bruges et Aston Villa la saison passée.

João Pinheiro réussit bien au PSG et au Bayern

João Pinheiro était en revanche quatrième arbitre lors de la dernière finale de Champions League de Munich remportée 5-0 par les hommes de Luis Enrique face à l’Inter Milan et c’est lui qui était arbitre principal le 13 août dernier lors de la victoire du PSG face à Tottenham en Supercoupe d’Europe. C’est le seul match du PSG qu’il a arbitré d’ailleurs.

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Le Portugais de 38 ans a également arbitré deux fois le Bayern Munich, pour deux victoires allemandes contre le Slovan Bratislava en janvier 2025 et le PSV Eindhoven en janvier 2026. Au niveau linguistique, le Paris Saint-Germain aura au moins cette fois un léger avantage par rapport à l’aller puisque plusieurs titulaires parisiens sont Portugais et pourront communiquer facilement avec l’arbitre.

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À noter que João Pinheiro sera épaulé par trois compatriotes : Bruno Jesus et Luciano Maia seront les arbitres de touche tandis que Tiago Martins sera l’arbitre assistant vidéo. Le quatrième arbitre sera lui Norvégien (Espen Eskas) tandis que l’arbitre assistant vidéo principal sera Italien (Marco Di Bello).