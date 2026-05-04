Les compos de Bayern – PSG fuitent, Enrique et son coup XXL

Mercredi soir, le PSG sera sur le terrain du Bayern Munich pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. La blessure d’Achraf Hakimi prive Luis Enrique d’un sacré joueur au poste de latéral droit. Mais l’entraîneur parisien sait déjà par qui il va remplacer le Marocain.

PSG : Quelle option pour remplacer Hakimi face au Bayern ?

Dans deux jours, le PSG sera à l’Allianz Arena pour défier le Bayern Munich dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Vainqueur à l’aller dans un match de légende (5-4), le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne pour y défier les Bavarois ce mercredi soir et aller chercher sa qualification en finale de l’UEFA Champions League.

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Pour ce choc, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, touché à la cuisse sur la pelouse du Parc des Princes mardi dernier et qui sera absent plusieurs semaines. Sans surprise, pour remplacer l’international marocain, Luis Enrique devrait choisir de titulariser Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit de la défense. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de surprise de Luis Enrique.

Seul Zaïre Emery devrait donc bouger, et occuper le poste de latéral. Ainsi, le choix numéro 1 pour remplacer l’international français au milieu de terrain semble une titularisation de Fabian Ruiz, revenu de blessure récemment et titulaire samedi contre le FC Lorient (2-2). D’après le journal L’Équipe, le staff du PSG estimerait que l’Espagnol de 30 ans retrouverait peu à peu la forme qui était la sienne avant son absence.

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Le quotidien sportif ajoute trois autres options, que pourrait choisir le coach du Paris Saint-Germain en cours de match. En effet, Lucas Beraldo, qui a montré de belles choses lors de ses dernières sorties au poste de numéro 6, et c’est tout naturellement que le nom du Brésilien de 22 ans ressort comme une option plausible pour évoluer en sentinelle face au Bayern Munich, peut-être en cours de rencontre.

Désiré Doué pourrait également être aligné pour évoluer dans un rôle de milieu relayeur. En dernière option, Luis Enrique pourrait aussi faire le choix de Senny Mayulu en cours de match pour évoluer au poste de latéral droit, où il a déjà évolué cette saison, afin de permettre à Warren Zaïre-Emery de retrouver une place dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et Joao Neves.

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En attaque, pas de surprise non plus avec le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. Le quotidien sportif indique que, du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait changer un seul joueur de son onze qui a commencé au Parc des Princes.

La compo probable du Bayern Munich

Gardien : Neuer (cap)

Défenseurs : Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer

Milieux : Kimmich, Pavlovic, Musiala

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Attaquants : Olise, Diaz – Kane.

L’équipe possible du PSG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes

Milieux : Ruiz, Vitinha, Neves

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Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.