Chelsea – PSG : Luis Enrique face un imbroglio, les compos !

À la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le PSG, la presse spécule déjà sur les compositions probables de Luis Enrique et Liam Rosenior.

Chelsea – PSG : Duel entre Doué et Kvaratskhelia

Large vainqueur (5-2) au Parc des Princes mercredi passé, le PSG sera sur la pelouse de Stamford Bridge pour la seconde manche du huitième de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea ce mardi soir. Les hommes de Luis Enrique auront la logique ambition de valider leur ticket pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League.

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Une rencontre capitale pour laquelle l’entraîneur parisien aura quasiment tout son groupe au complet, à l’exception de Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, déjà absents au match aller. Malgré une petite frayeur suscitée par sa sortie à la 69e minute au Parc des Princes, Ousmane Dembélé s’est entraîné normalement ces derniers jours et devrait bien tenir son rôle à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain demain soir.

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D’ailleurs, tous les médias proches du club de la capitale sont unanimes pour dire que Luis Enrique devrait reconduire le même onze par rapport à mercredi dernier. Convaincant depuis sa première titularisation le 6 décembre contre le Stade Rennais (5-0, 15e journée de Ligue 1), Matvey Safonov va enchaîner dans les buts des Rouge et Bleu.

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Le quator Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes va constituer la défense parisienne. Au milieu de terrain, Vitinha et Joao Neves et Warren Zaïre-Emery va être reconduit. En attaque, si Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont certains de démarrer, un doute existe encore sur le nom du troisième élément offensif, puisqu’un gros duel oppose Désiré Doué, titulaire à l’aller, et Khvicha Kvaratskhelia, élu homme du match avec deux buts et une passe décisive, après avoir remplacé le Français de 20 ans à la 62e minute.

Du côté de Chelsea, battu samedi (1-0) par Newcastle United en Premier League avec neuf titulaires du match aller contre le Paris SG, Liam Rosenior pourrait être tenté d’aligner une équipe proche de celle qui s’est inclinée au Parc des Princes. Sa grande décision concernera encore une fois le poste de gardien de but.

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Robert Sanchez a été relancé face aux Magpies, mais Filip Jorgensen s’était blessé à l’aine la veille selon son entraîneur. Comme à l’aller, les Blues devraient s’organiser en 4-2-3-1 avec Jörgensen dans les buts. La défense sera composée de Gusto, Fofana, Chalobah et Cucurella. Au milieu, Caicedo, James et Fernandez seront chargés de soutenir l’attaque menée par Palmer, Neto et Joao Pedro ou Alejandro Garnacho.

Le onze possible de Chelsea :

Gardien : Sanchez/Jorgensen

Défenseurs : Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella

Milieux : James (c), Caicedo, Enzo Fernandez

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Attaquants : Palmer, Garnacho/Neto, Pedro.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

Attaquants : Kvaratskhelia/Doué, Dembélé, Barcola.

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