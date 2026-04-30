Bayern – PSG : Le remplaçant d’Hakimi annoncé en exclusivité

Touché mardi soir contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi, le défenseur du PSG, sera le grand absent de la demi-finale retour de Ligue des Champions mercredi prochain. Daniel Riolo sait déjà qui va remplacer le Marocain au sein du onze de Luis Enrique à l’Allianz Arena.

Achraf Hakimi indisponible 2 à 3 semaines avec le PSG

Le Paris Saint-Germain a officialisé la mauvaise nouvelle. Après la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich (5-4), le club de la capitale a publié un point médical confirmant l’absence du joueur de 27 ans pour les prochaines échéances.

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« Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines », a notamment indiqué le PSG dans son communiqué médical d’après-match.

Autrement dit, Hakimi est d’ores et déjà forfait pour la réception du FC Lorient ce week-end en Ligue 1, mais surtout contre le Bayern Munich mercredi prochain en Champions League. Un coup dur forcément pour le PSG, même si Luis Enrique pourra compter sur du lourd à ce poste, selon Daniel Riolo.

« Zaïre-Emery a remplacé Hakimi souvent très bien »

Victime d’une lésion à la cuisse droite mardi soir au Parc des Princes, Achraf Hakimi ne pourra donc pas tenir sa place dans l’équipe du Paris SG lors du choc retour de la demi-finale de l’UEFA Champions League contre le Bayern Munich, à l’Allianz Arena, mercredi prochain, à 21 heures.

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Mais ce forfait n’inquiète pas outre mesure Daniel Riolo. Présent sur le plateau de l’émission L’After Foot sur RMC Sport, le journaliste a assuré que Luis Enrique devrait à nouveau faire confiance au titi Warren Zaïre-Emery, qui s’est montré solide au poste d’arrière droit en l’absence de l’international marocain.

« Zaïre-Emery l’a déjà remplacé, il a souvent été bon. Fabian Ruiz revient. Oui c’est une interrogation, car l’état de forme de Fabian Ruiz, on ne le connait pas bien. Il a une semaine pour bosser et se remettre à niveau. Ça fait très longtemps qu’il ne joue pas.

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Zaïre-Emery a remplacé Hakimi souvent très bien, mais ce n’est pas Hakimi. Tu vas perdre dans les phases de contre-attaque, mais dans la baston, Zaïre-Emery, quand il est sur un mec, il ne le lâche pas, il va au combat », a déclaré Daniel Riolo.