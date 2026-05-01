L’incroyable aveu d’Alex Ferguson après PSG – Bayern Munich

Présent au Parc des Princes mardi soir pour la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Sir Alex Ferguson, coach emblématique de Manchester United, a fait une confidence incroyable à Nasser Al-Khelaïfi.

Sir Alex Ferguson éblouit par le choc PSG – Bayern Munich

Ce mardi, le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a offert un spectacle légendaire aux amoureux du football. Pour la première manche de leur demi-finale de Ligue des Champions, les Parisiens et les Bavarois ont effet offert un sacré choc avec la victoire 5-4 des hommes de Luis Enrique.

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Un festival offensif qui a émerveillé à travers l’Europe, mais également dans les tribunes du Parc des Princes. Ainsi, le journal Le Parisien rapporte que Sir Alex Ferguson, qui était dans la loge présidentielle aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, aurait confié au président du Paris SG, « qu’il n’a jamais vu un aussi beau match. »

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Avec neuf buts au total, cette rencontre a battu un record exceptionnel de nombre de buts en demi-finale et a offert un spectacle magnifique à tous les amateurs de football. À noter que pour ce choc européen, le club de la capitale avait pris toutes les dispositions pour rendre cette soirée féerique. Mardi soir, le Parc des Princes était bel et bien transformé en salle de spectacle géante.

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D’abord avec le showcase d’avant-match d’Ofenbach, puis avec la prestation des deux formations, qui a offert un match déjà considéré comme légendaire dans l’histoire de la Coupe aux grandes oreilles.