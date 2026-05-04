Ça chauffe à l’ASSE : Stassin prêt à forcer son départ ?

L’ASSE a de grandes chances de manquer la montée en Ligue 2. Ce scénario catastrophe devrait précipiter le départ de son jeune crack Lucas Stassin.

Mercato ASSE : Lucas Stassin, un avenir lié à la montée en Ligue 1

L’AS Saint-Étienne n’avance plus. La montée en Ligue 1 semblait à portée de main il y a quelques semaines. Mais l’équipe de Philippe Montanier a concédé trois revers d’affilée. Cette série noire a fait chuter les Verts à la 3e place, avec deux points en moins sur Le Mans (2e). L’ascension de l’ASSE est sérieusement compromise.

Cette situation aura forcément des répercussions sur le mercato estival. Si Sainté échoue à retrouver la Ligue 1, il sera très difficile de retenir ses cadres. C’est notamment le cas de Lucas Stassin. L’attaquant belge nourrissait déjà des envies de départ l’an dernier.

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Il avait finalement été retenu contre son gré à la suite d’offres conséquentes. On voit mal Lucas Stassin accepter de passer une seconde saison consécutive dans l’antichambre de l’élite. Sportune rappelle que la direction de l’ASSE dispose d’une véritable manne financière avec son crack belge. Celui-ci pourrait s’en aller pour 15 millions d’euros, indique le média spécialisé.

Zuriko Davitashvili n’est pas épargné

Lucas Stassin n’est pas le seul concerné par un départ cet été. La source indique que Zuriko Davitashvili est valorisé à 10 millions d’euros. À eux seuls, ils pourraient rapporter environ 25 millions d’euros à l’AS Saint-Etienne. Cette somme intéressante permettrait de compenser financièrement une non-montée en Ligue 1.

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Reste à savoir quelle sera la décision de l’état-major de l’ASSE. Pour le moment, une seule chose est certaine : seule une remontée dans l’élite pourra convaincre ces talents de poursuivre dans le Forez.