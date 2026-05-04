ASSE : Coup dur pour Montanier après la défaite à Rodez ?

Philippe Montanier le sait très bien. L’AS Saint-Étienne doit rebondir après sa défaite à Rodez (2-1). L’entraîneur stéphanois doit cependant composer avec suspension au sein de son groupe.

ASSE : Philippe Montanier devra composer sans Boakye

Philippe Montanier et l’AS Saint-Etienne font face à un défi de taille. La défaite contre Rodez (2-1) a compromis les chances de remonter en Ligue 1. Les Verts doivent impérativement vaincre Amiens ce samedi pour espérer une montée dans l’élite. Une ombre s’est cependant glissée au tableau. Augustine Boakye a reçu un nouveau carton jaune face à Rodez.

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La sentence est automatique. Le milieu de terrain ghanéen sera suspendu pour accumulation de cartons en moins de 10 rencontres. Le calendrier de la LFP offre tout de même un répit aux Stéphanois. Si la commission se réunit ce mercredi, la sanction prendra effet à partir du mardi 12 mai.

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Augustine Boakye pourra donc tenir sa place lors de l’ultime bataille de la saison face à Amiens. Et si l’ASSE termine troisième, le milieu de terrain manquera les barrages. Dans le cas où les Verts remontent à la deuxième place, Boakye purgera son match lors de la première journée de Ligue 1 la saison prochaine. Philippe Montanier reste pour le moment focus sur cette ultime journée.