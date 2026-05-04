ASSE : Montée en L1, Montanier reçoit une bonne nouvelle !

L’ASSE devra impérativement s’imposer samedi face à Amiens en vue d’une remontée en Ligue 1. Philippe Montanier devrait même compter sur un renfort de poids pour cette ultime journée.

ASSE : Montanier récupère Julien Le Cardinal avant Amiens

Alors que la montée semblait acquise, l’AS Saint-Étienne s’effondre au pire moment. Les revers consécutifs contre Bastia (2-0), Troyes (0-3) et Rodez (2-1) ont fait chuter les hommes de Philippe Montanier du Top 2. Les Verts sont désormais dos au mur à une seule journée de la fin de saison. Ils n’ont plus leur destin en main.

Pour espérer une promotion directe en Ligue 1, les hommes de Philippe Montanier devront impérativement ce samedi battre Amiens, la lanterne rouge du championnat. Tout en priant pour un faux-pas du Mans (2e). C’est dans ce climat de doutes et de pression qu’une bonne nouvelle surgit de l’infirmerie.

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Julien Le Cardinal, absent contre Rodez, s’apprête à faire son retour pour ce match de la dernière chance. Le défenseur central avait sagement préféré s’écarter à Rodez pour laisser sa place à des joueurs à 100 % opérationnel. Il a annoncé être désormais remis de sa blessure.

Un soulagement pour l’AS Saint-Etienne

« Je reviens plus vite que prévu. Normalement, je devrais être opérationnel la semaine prochaine », a-t-il affirmé dans des propos rapportés par Ouest-France. Son retour est une véritable bénédiction pour Montanier.

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L’entraîneur de l’ASSE retrouvera un cadre capable de stabiliser l’arrière-garde stéphanoise fragilisée ces dernières semaines. Il pourrait être le déclic nécessaire pour arracher l’ultime victoire face aux Amiénois. L’AS Saint-Étienne veut en tout cas croire au miracle de la montée en Ligue 1.