‎Alerte ASSE : Un retour surprise s’annonce pour Montanier

L’ASSE retient son souffle à l’approche du sprint final de Ligue 2, alors qu’un retour inattendu pourrait rebattre les cartes dans l’effectif. Touché ces derniers jours, Julien Le Cardinal laisse désormais entrevoir une réintégration plus rapide que prévu, à un moment où les Verts jouent leur avenir.

‎ASSE : Julien Le Cardinal de retour au bon moment ?

‎Julien Le Cardinal, arrivé à l’ASSE en février et rapidement intégré dans le système défensif, a tenu à clarifier sa situation après son absence face à Rodez. ‎Dans des propos mesurés mais révélateurs, il explique : « J’ai tenté de m’entraîner vendredi, on a vu que c’était encore un peu trop tôt donc ça se passe bien. Je n’étais pas à 100% ».

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‎Un choix de raison plus que de rupture, dans un groupe où chaque détail compte désormais. L’AS Saint-Etienne, engagée dans une course tendue vers la montée, ne peut se permettre de gérer des incertitudes physiques à ce stade de la saison.

‎Amiens dans le viseur et espoir de montée

‎Le calendrier offre une dernière opportunité : un déplacement à Amiens lors de la J34, face à une équipe déjà en difficulté. ‎Le défenseur se montre optimiste : « Je reviens plus vite que prévu. Normalement, je devrais être opérationnel la semaine prochaine », a-t-il annoncé. ‎Cette perspective redonne de l’air à un vestiaire sous pression.

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Dans un championnat où chaque point compte, l’ASSE sait qu’un retour défensif solide peut changer la trajectoire d’une saison. ‎En interne, le staff reste prudent, conscient que précipiter un retour pourrait coûter plus cher que patienter. ‎Mais dans une fin de saison où les marges sont infimes, la tentation est grande de forcer le destin.