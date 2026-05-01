Mercato ASSE : C’est confirmé, un nouveau phénomène arrive  

L’ASSE jette ses forces dans la bataille. Tandis que le club lutte pour son retour dans l’élite, une cible prioritaire circule pour renforcer son entrejeu : le Néerlandais Gibson Yah.

Mercato ASSE : Les Verts foncent sur Gibson Yah

L’ASSE occupe actuellement la troisième place de Ligue 2. Dans ce sprint final haletant, l’objectif est de doubler Le Mans pour s’emparer de la deuxième place synonyme de montée directe. Si Troyes semble désormais loin, un seul petit point sépare les Verts des Manceaux à deux journées du terme. La Ligue 1 est proche.

Et les dirigeants stéphanois préparent déjà certains coups pour la saison prochaine. Selon Jeunes Footeux, Saint-Étienne suit de très près Gibson Yah. Ce milieu de 22 ans explose cette saison sous les couleurs de Volendam.

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Ancien membre du centre de formation d’Utrecht, il a déjà disputé 21 matchs cette saison, s’imposant comme une pièce maîtresse de son équipe. Ses trois passes décisives et ses solides performances montrent qu’il a les atouts pour devenir un maestro du milieu de terrain. Les Verts sont chauds pour passer à l’attaque cet été. Mais attention, il y a la concurrence.

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Le club du Forez n’est pas seul sur le dossier. Toulouse et le FC Lorient apprécient également ce joueur. Pour s’attacher les services du géant néerlandais cet été, les prétendants devront débourser une somme estimée entre 3 et 4 millions d’euros. Reste à savoir qui, de l’ASSE ou de ses rivaux de l’élite, dégainera l’offre décisive pour rafler la mise.