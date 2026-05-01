ASSE Mercato: Kilmer Sports prépare du lourd pour la Ligue 1

Alors que le suspense reste entier pour la montée directe en Ligue 1, Kilmer Sports et les propriétaires de l’ASSE travaillent déjà en coulisses sur le prochain mercato estival. Ivan Gazidis aurait ainsi déjà identifié les deux cibles prioritaires pour renforcer le groupe de Philippe Montanier.

Mercato : Deux recrues de Ligue 1 visées à l’ASSE

À deux journées de la fin du Championnat, Kilmer Sports envoie un signal fort qui montre que l’ASSE ne compte pas faire de la figuration pour son retour en Ligue 1. Pour dynamiser l’effectif de Philippe Montanier, les dirigeants stéphanois viseraient ainsi deux joueurs de l’étage supérieur.

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D’après les informations de But!, la première priorité des Verts mènerait à l’ailier de l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko, le dynamiteur espéré pour la saison prochaine en Ligue 1. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, son profil percutant manque à l’ASSE, surtout avec les absences répétées de ses cadres.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international malien pourrait très bien changer d’air cet été, s’il ne prolonge pas avec l’AJA. Mais il faudra sortir le chéquier, puisque le club auxerrois ne compte pas brader son attaquant de 26 ans et ne négocierait pas à moins de 8 millions d’euros. Un investissement important pour l’ASSE, mais jugé nécessaire pour exister offensivement en cas de montée dans l’élite.

Cette saison, Lassine Sinayoko compte 8 buts et 3 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1. Des statistiques intéressantes pour un joueur de couloir. L’AS Saint-Étienne pourrait donc passer à l’action pour le recruter une fois la montée acquise. Mais ce n’est pas tout.

Hervé Koffi pour bousculer la hiérarchie des gardiens ?

Malgré la présence de Gauthier Larsonneur, dont les performances sont jugées irrégulières cette saison, la direction de l’ASSE surveillerait de près la situation d’un certain Hervé Koffi, selon But ! Actuellement en prêt à Angers SCO, le gardien de but de 29 ans est lié au RC Lens jusqu’en 2028.

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Auteur d’une grande saison, l’international burkinabé impressionne le staff des Verts. Évalué à 5 millions d’euros par le RCL, Hervé Koffi apporterait une concurrence féroce, voire un nouveau statut de numéro 1 dans le Forez. Pour ces deux dossiers, l’ASSE devra donc préparer un chèque de 13 millions d’euros.

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Cependant, avant de sortir le chéquier, Ivan Gazidis veut s’assurer que les hommes de Philippe Montanier récupèrent impérativement leur deuxième place. Autrement dit, l’AS Saint-Etienne n’a pas d’autre choix que de s’imposer sur la pelouse de Rodez ce week-end, une équipe invaincue depuis plusieurs semaines.