Mercato : L’OM réactive une piste à 30 M€, le LOSC aussi !

La crise qui secoue l’OM n’empêche pas sa direction de travailler sur le prochain mercato. Les Phocéens rêvent de faire un milieu valorisé à 30 millions d’euros. Le LOSC est aussi sur le coup.

Mercato OM : La piste Anis Hadj Moussa réactivée

L’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de rêver. Même si la qualification pour la prochaine Ligue des champions s’est quasiment envolée, une chance demeure. L’OM devra remporter ses deux derniers matchs de la saison et espérer le faux-pas de ses principaux concurrents Lyon, Lille, Rennes et Monaco.

Cette mission sera très compliquée, mais elle n’est pas impossible. Habib Beye y croit toujours. Et ses troupes ne baissent pas les bras. La direction de l’OM est aussi confiante. Au point de vouloir s’offrir une nouvelle recrue dès l’ouverture du prochain mercato.

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Foot Mercato le confirme, les recruteurs phocéens suivent de très près le dossier Anis Hadj Moussa. L’international algérien a réalisé une saison exceptionnelle à Feyenoord. Son agilité technique et ses statistiques – 11 buts et 7 passes décisives en matchs – ont rapidement alerté l’OM.

Feyenoord fixe son prix, le LOSC en embuscade

Notons que Anis Hadj Moussa est une cible de longue date. L’Olympique de Marseille, sous l’ère Pablo Longoria, avait déjà tenté de le recruter. Sans succès. Cet échec n’a visiblement pas refroidi les Phocéens. Ceux-ci ambitionnent de revenir à la charge pour sa signature. Ils devront tout de même se méfier du LOSC.

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🚨 Anis Hadj Moussa 🇩🇿 est dans le viseur de l’OM, de Lille et de plusieurs clubs étrangers !



Feyenoord valorise son joueur à 30M€. La situation financière du club et l’absence de participation en LDC vont rendre l’opération compliquée. (@footmercato)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/hDt52pdKPy — MercatOM (@Mercat_OM) May 5, 2026

L’actuel 4e de Ligue 1 est aussi sur ses traces. Les Lillois, en cas de qualification en C1, auraient un argument de poids pour s’offrir Anis Hadj Moussa. Surtout que Feyenoord ne ferme pas vraiment la porte pour son ailier polyvalent. Un chèque de 30 millions d’euros est évoqué pour son transfert.