OL : Ligue des champions, une annonce retentissante tombe

Le capitaine de l’OL, Corentin Tolisso, a fait une annonce concernant la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L’Europe en fin de saison, une « belle récompense »

Troisième de la Ligue 1, l’OL est tout proche de décrocher sa qualification pour la Ligue des champions 2026-2027. Le club rhodanien doit désormais confirmer sa place sur le podium, en remportant les trois dernières journées de championnat.

Corentin Tolisso (31 ans) et ses coéquipiers affronteront deux concurrents directs dans la course à l’Europe : le Stade Rennais (5e) et le RC Lens (2e), en plus de Toulouse FC. Ce n’est donc pas gagné pour les Gones !

Tolisso : « Si on réussit à accrocher l’Europe, serait une belle récompense »

Cependant, leur capitaine rêve de retrouver la Ligue des champions, une compétition que Lyon n’a plus disputé depuis la saison 2019-2020. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait été éliminé en demi-finale par le Bayern Munich (3-0), en pleine crise de la pandémie de Covid.

« On a été éliminé prématurément de la Coupe de France (en quarts de finale) et de la Ligue Europa (en 8e de finale), mais si on réussit à accrocher l’Europe, je pense qu’on pourra être content de cette année », a-t-il déclaré, dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie de remise des récompenses de l’Union des journalistes de sport en France (UJSF), section Rhône-Alpes.

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En effet, Corentin Tolisso a été élu sportif de l’année 2025, de la région Rhône-Alpes. « Il nous reste trois matchs pour nous qualifier en coupe d’Europe. Ce serait une belle récompense […] », a conclu le milieu de terrain de l’OL dans son message.