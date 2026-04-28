Mercato : Coup de génie à l’OM, un milieu à 25 M€ arrive

L’OM a visiblement des idées en tête pour renforcer son groupe lors du prochain mercato estival. La direction phocéenne est d’ailleurs prête à conclure la signature du milieu de terrain Jorge Carrascal pour 25 millions d’euros.

Mercato : L’OM prêt à débourser 25 M€ pour Jorge Carrascal

L’Olympique de Marseille traverse une crise majeure en interne. La perspective d’une absence en Ligue des champions a ravivé les tensions et les inquiétudes. Cela n’empêche pas cependant la direction de l’OM de travailler sur les opportunités du mercato.

Les responsables marseillais ambitionnent d’ailleurs de renforcer l’entrejeu cet été. Pour cela, ils regardent du côté du Brésil, où plusieurs profils sont étudiés. Et l’une d’entre elles mènerait notamment à Jorge Carrascal. Le milieu de terrain de Flamengo est une cible de longue date.

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L’OM, sous l’impulsion de Pablo Longoria, avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato. Sans succès. Cette première tentative manquée n’a pas refroidi les ardeurs des Phocéens. Ces derniers, selon les informations de Diario AS, seraient disposés à formuler une offre de 25 millions d’euros pour son transfert.

Plusieurs joueurs de Marseille seront sacrifiés

Cette offre sera sans doute difficile à refuser pour Flamengo. La question qui se pose à se présent est de savoir comment l’OM financera une telle transaction. Sachant que le club phocéen fait face à de grosses difficultés financières. Le nouveau président Stéphane Richard n’a pas écarté une cure d’austérité cet été.

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Plusieurs joueurs pourraient ainsi être vendus afin de faciliter l’arrivée de Jorge Carrascal. Les négociations entre les deux parties devraient s’intensifier dans les jours avenir. Le joueur de 17 ans est sous contrat jusqu’en juin 2029. Il a participé 25 rencontres cette saison.