Chaos total à l’OM : Désaccord entre McCourt et Habib Beye

Le revers subit à Nantes (3-0) a ravivé des tensions à l’OM. L’entraîneur Habib Beye serait même en désaccord avec Frank McCourt concernant la gestion de son groupe.

OM : Habib Beye s’oppose à la punition de Frank McCourt

Habib Beye et ses hommes traversent une période de crise. L’humiliation subie face au FC Nantes (3-0) a laissé des traces au sein d’un vestiaire en perte de confiance. L’OM est désormais septième, hors des places européennes. Ce déclassement est difficile à encaisser pour Frank McCourt.

Le propriétaire de l’OM est exaspéré par le faible rendement des joueurs grassement rémunérés. Au point où il aurait ordonné la mise au vert forcée au centre d’entraînement de la Commanderie. Une punition pour marquer son mécontentement, explique Daniel Riolo RMC Sport.

À voir

Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un deal à 5 M€ bouclé

Lire aussi : Mercato : L’OM accélère pour une redoutable gâchette offensive

Cette mesure se heurte cependant au désaccord d’Habib Beye. L’entraîneur phocéen estime que ce confinement est vain face à un effectif qui ne répond plus aux stimuli. Habib Beye sait que forcer la cohésion par l’enfermement ne soignera pas le mal profond qui ronge son groupe dans ce sprint final.

Une catastrophe plane à l’Olympique de Marseille

« Cette décision ne satisfait pas Habib Beye (…) Il sait de toute façon que le groupe ne suit pas », a confié le consultant sportif. Ce désaccord entre la direction et le technicien sénégalais, si cela est confirmé, illustre le chaos qui règne à l’OM. Pendant que les décideurs s’affrontent sur la méthode, l’horizon financier s’assombrit.

Lire la suite sur l’OM :

Arrivée surprise à l’OM : Accord avec Julien Fournier ?

Benatia s’en va : Troyes prêt à détruire les plans de l’OM

À voir

ASSE : Quelle équipe de l’AS Saint-Etienne contre Amiens ?

Une absence en Ligue des Champions représenterait une catastrophe sportive et économique pour Marseille. Entre les tensions et les pertes financières, les Olympiens doivent trouver un second souffle pour sauver ce qui peut encore l’être.