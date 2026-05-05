ASSE :Duel avec Le Mans pour la montée, avantage pour Sainté

À la lutte à distance avec Le Mans FC, pour la 2e place de Ligue 2, l’ASSE a un avantage au regard des adversaires des deux équipes lors de la dernière journée.

Lutte serrée entre l’ASSE et Le Mans FC pour la montée directe en Ligue 1

Le Mans SC est 2e au classement de la Ligue 2, devant l’ASSE, avec 2 points d’avance, avant la dernière journée décisive de la saison régulière. En cas de victoire contre le SC Bastia, samedi (20h), le club sarthois rejoindrait directement l’ESTAC, l’intouchable leader, en Ligue 1.

Même avec un match nul, l’équipe de Patrick Videira pourrait également accéder en première division, si celle de Philippe Montanier est tenue en échec (nul ou défaite) par Amiens ou même en cas de victoire par un but d’écart.

Dans le dernier cas, les Manceaux et les Stéphanois seraient à égalité de points (60) et aussi à la différence de buts (+17 chacun). Le Mans finirait à la 2e place, grâce à son avantage dans la double confrontation directe avec l’AS Saint-Etienne.

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Pour rappel, les Sang et Or avaient battu les Verts (2-3) à Geoffroy-Guichard, alors que ces derniers s’étaient contentés d’un match nul (0-0) au retour à Stade Marie-Marvingt.

Saint-Etienne accueille Amiens, d’ores et déjà relégué en National

En revanche, la balance penche du côté de l’équipe de Philippe Montanier, grâce à deux détails importants. En effet, elle reçoit son adversaire de la dernière journée au stade Geoffroy-Guichard où elle bénéficiera du soutien de ses milliers de supporters.

De plus, l’ASSE affronte Amiens, qui est dernier du championnat et d’ores et déjà relégué en National. Les Amiénois n’ont donc plus aucun enjeu dans ce match, qui ne compte que pour une simple formalité pour eux.

Le Mans affronte Bastia, qui joue le maintien, en Corse

Quant au Mans FC, il se déplace en Corse face au SC Bastia, qui n’est pas facile à jouer au stade Armand-Cesari. Un stade où les Verts se sont inclinés (2-0), il y a un peu plus de deux semaines. Et ce n’est pas tout ! Le Sporting Club bastiais joue le maintien et peut encore finir en position de barragiste. En cas de victoire, il pourrait prendre la place de Laval (16e), si les Tangos ne gagnent pas contre l’US Boulogne-sur-Mer.

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Vu l’enjeu pour le club corse dans cette rencontre, Le Mans FC aura donc une vraie adversité, comparative à l’AS Saint-Etienne qui jouera une équipe condamnée à la dernière place. Malgré cela, rien n’est gagné pour les deux clubs, lors de l’ultime sprint pour la montée directe en première division.

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Classement avant la dernière journée de Ligue 2 :

1er-ESTAC 67 points + 28

2e-Le Mans 59 points + 17

3e-ASSE 57 points +16

4e-Red Star 57 points + 11

5e-Rodez 55 points + 5

6e-Reims 53 points + 16

7e-Annecy 52 points + 11

8e-Montpellier 50 points + 10

9e-Pau FC 45 points -12

10e-Dunkerque 43 points + 9

11e-Guingamp 40 points -6

12e-Grenoble 36 points -7

13e-Boulogne 36 points – 14

14e-Clermont 34 points – 7

15e-Nancy 34 points – 18

16e-Laval 29 points -19

17e-Bastia 28 points -17

18e-Amiens 24 points – 23

Calendrier de la dernière journée de Ligue 1

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ASSE – Amiens

Le Mans – SC Bastia

Grenoble – Troyes

Red Star – Montpellier

Annecy – Rodez

Reims – Pau

Nancy – Dunkerque

Clermont – Guingamp

Laval – Boulogne