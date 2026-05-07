ASSE : Le coaching de Montanier remis en question !

Après trois défaites d’affilée de l’ASSE, le système de Philippe Montanier est mis en doute, alors que son équipe est décimée par des blessures.

L’ASSE affaiblie par les blessures et absences !

L’ASSE a concédé trois défaites consécutives en Ligue 2, alors qu’elle est en course pour la montée en Ligue 1. N’ayant pris aucun point sur 9 points possible, les Stéphanois n’ont plus leur destin en mains pour aller directement en Ligue 1. C’est désormais Le Mans FC qui tient provisoirement le deuxième billet du retour dans l’élite, après l‘ES Troyes.

Les Verts se sont inclinés (2-0) face au SC Bastia, qui était alors la lanterne rouge du championnat. Ils ont ensuite perdu des points contre deux concurrents directs dans la course vers la Ligue 1 : l’ESTAC (0-3), puis Rodez (2-1).

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Face à Troyes, l’équipe de Philippe Montanier a perdu son meilleur buteur Zuriko Davitashvili dès la 16e minute et ensuite Chico Lamba, dont la saison est terminée. Contre RAF, l’AS Saint-Etienne était privée de Le Cardinal, Davitashvili, Aïmen Moueffek et évidemment Lamba.

Au cours de ce match, Kevin Pedro a été aux adducteurs et a quitté ses coéquipiers avant l’heure de jeu. Ces blessures en cascade et absences ont sans aucun doute affaibli l’équipe stéphanoise.

Montanier sans solutions quand son plan initial ne marche pas ?

Malgré cela, le coaching de l’entraîneur est remis en cause. Selon ses détracteurs, il n’arrive pas à réadapter son système de jeu en fonction des réalités de son effectif. Ou encore à trouver les solutions en cours de jeu, quand les adversaires arrivent à déjouer son plan initial.

C’est en tout cas ce qu’Antoine Chirat, journaliste de Onze Mondial a constaté. « Pour Philippe Montanier, c’est quand même assez marquant. Quand son plan de base vacille, il a terriblement du mal à trouver des solutions, voire à changer sa tactique », a-t-il commenté sur son compte X.

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Il faut rappeler que le nouveau coach de l’ASSE avait réussi une série de 9 matchs sans défaite, soit 7 victoires et 2 nuls, avant la spirale négative actuelle de trois défaites de suite.