Mercato : Les fans du Real Madrid chassent violemment Mbappé

La virée de Kylian Mbappé en Sardaigne ne cesse de faire parler en Espagne, où les socios du Real Madrid ont lancé une campagne en vue de son départ lors du prochain mercato estival. Explications.

Les supporters lancent une pétition contre Mbappé

En pleine convalescence, Kylian Mbappé a profité de son temps libre pour faire une virée sur un bateau avec sa compagne, l’actrice Ester Exposito, en Sardaigne. Un déplacement autorisé par le Real, mais qui fait polémique à Madrid, alors que les hommes d’Alvaro Arbeloa jouaient dimanche soir contre l’Espanyol Barcelone.

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Pour une partie des socios madrilènes, cette attitude de l’attaquant français est tout simplement intolérable et ils l’ont exprimé de façon très claire. Sur les réseaux sociaux, des messages hostiles se multiplient, accompagnés d’images de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid frappé du mot « FUERA », symbole d’un rejet assumé par les supporters.

Dans un contexte déjà sensible, marqué par sa récente escapade en Italie, cet épisode a renforcé les critiques autour de son attitude et de son image, certains estimant qu’elle ne colle pas aux attentes et aux valeurs des Merengues. Mais la contestation a franchi un cap supplémentaire ces dernières heures avec le lancement d’une pétition réclamant le départ de l’ancien buteur du Paris SG.

Portée par des supporters madrilènes, cette action a rapidement réuni plus de 71.000 signatures, loin des 50.000 initialement espérées, accompagnée d’un hashtag « Mbappé Out » largement relayé. Sauf que cela ne semble pas particulièrement affecter le principal concerné.

Kylian Mbappé serein face aux critiques

Des dizaines et centaines de messages « Fuera (dehors) » avec le visage de Kylian Mbappé, parfois habillé en tant que joueur du Real Madrid et parfois habillé en dictateur, sont ainsi publiés ces dernières heures par les fans madrilènes.

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« Écoute le peuple @realmadrid », « Les supporters n’en veulent plus », « Si vous le mettez dans le onze de départ on perd, c’est comme ça », « On le veut dehors tout de suite, on a besoin de titres et ce type est allergique à eux », « Prochaine vente : Mbappé » ou encore « Il ne mérite pas de jouer à la place de Gonzalo Garcia », peut-on lire sur Twitter parmi les nombreux avis hostiles à Kylian Mbappé.

Pourtant, sur le plan sportif, les statistiques du Champion du monde 2018 restent impressionnantes : malgré sa blessure et la polémique extrasportive, le joueur de 27 ans affiche 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Ce qui justifie sûrement son silence face aux polémiques.

Une pétition en ligne demandant le départ de Kylian Mbappé 🇫🇷 du Real Madrid A ATTEINT + DE 70 000 SIGNATURES EN 1 HEURE. 😳✍️



Les personnes qui ont créé le site en espéraient 50.000. pic.twitter.com/KExE9rqyX1 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 5, 2026

Ce mardi, le journal Marca a contacté le capitaine de l’équipe de France et son entourage. Le quotidien madrilène assure que Mbappé et ses proches sont « indifférents à toute cette agitation et concentrés sur la fin de saison avec le Real Madrid et sur la prochaine Coupe du Monde. »

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Le natif de Bondy ne fait même pas attention à la polémique. Il reste « calme et impatient de retrouver les terrains », lui qui s’est d’ailleurs entraîné seul ce mardi à Valdebebas pendant le jour de repos de l’équipe. Il passera d’ailleurs une IRM demain afin d’en savoir plus sur l’évolution de sa blessure et sur sa présence ou non lors du Classico face au FC Barcelone dimanche.