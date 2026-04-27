Coup de tonnerre au Real: Fin de saison pour Kylian Mbappé ?

Remplacé en fin de match vendredi soir lors du match contre le Betis Séville, Kylian Mbappé souffre d’un problème musculaire, selon le Real Madrid. Et la presse espagnole annonce déjà un verdict très salé pour l’attaquant français.

Real Madrid : Kylian Mbappé blessé à la cuisse gauche

Kylian Mbappé a été remplacé après 81 minutes vendredi soir lors de la rencontre de Liga entre le Betis Séville et le Real Madrid (1-1), réclamant un changement à son entraîneur Alvaro Arbeloa après avoir brutalement arrêté une course. L’international français de 27 ans a quitté le terrain en grimaçant. Dans un communiqué médical publié ce lundi matin, le club madrilène annonce que son numéro 10 souffre d’une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche.

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« Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près », écrit la Maison-Blanche sur son site officiel.

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Selon différents médias espagnols, l’attaquant français des Merengues est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face à l’Espanyol Barcelone le week-end prochain. Une autre source madrilène parle même d’une fin de saison prématurée pour Mbappé.

Mbappé « ne va plus jouer avec le Real Madrid cette saison »

En effet, selon le très célèbre Josep Pedrerol, présentateur vedette de l’émission El Chiringuito de Jugones et proche de Florentino Pérez, Kylian Mbappé pourrait avoir disputé son dernier match de la saison sous les couleurs du Real Madrid contre le Betis Séville.

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« Moi je vous le dis, je pense qu’il ne va plus jouer avec le Real Madrid cette saison, à cause de sa blessure », a tout simplement indiqué le journaliste, généralement bien renseigné sur les coulisses du club de la capitale espagnole.

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