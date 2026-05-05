Bayern Munich – PSG : Zaïre-Emery prévient déjà Luis Diaz !

À la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery, qui va remplacer Achraf Hakimi au poste de latéral droit, a annoncé la couleur pour son duel à venir avec Luis Diaz.

Zaïre-Emery va « faire de son mieux » face à Luis Diaz

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery a été interrogé sur la position qu’il occupera ce mercredi soir, à l’Allianz Arena, avec la probabilité assez élevée de voir occuper le couloir droit de la défense du Paris SG.

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En effet, en l’absence d’Achraf Hakimi, le milieu polyvalent de 20 ans devrait débuter au poste de latéral droit contre les Bavarois. L’international français a d’abord entretenu le suspense, avant de glisser un petit indice en évoquant son futur duel avec Luis Diaz, l’ailier du club allemand. Et le moins que l’on peut dire, c’est que ZaïrEmery s’attend à un choc explosif face à l’international colombien de 29 ans.

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« Vous savez, quand vous avez un joueur qui a la qualité de pouvoir tout faire, comme les trois attaquants du Bayern et même ceux qui sont sur le banc, c’est toujours compliqué de défendre sur lui. Je pense qu’à l’aller, on a fait un bon match défensivement et on prend quatre buts. Quand les attaquants sont de ce niveau, il n’y a pas d’erreur à faire, ou très peu.

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On sera prêts. Concernant Luis Diaz, je vais essayer de faire du mieux possible et j’aurais l’aide de mes coéquipiers comme toujours », a déclaré le titi parisien, bien conscient qu’il aura fort à faire demain soir contre l’ancien attaquant de Liverpool.