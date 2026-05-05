Bayern-PSG : Deux grosses surprises dans le groupe d’Enrique

Le PSG a dévoilé ce mardi le groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique pour la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mercredi soir. L’entraîneur parisien a pris une décision forte pour ce déplacement.

PSG : Luis Enrique voyage avec tout son groupe à Munich

Le PSG a dévoilé ce mardi un groupe de 23 joueurs retenus par Luis Enrique pour la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, prévue mercredi soir. Le technicien espagnol devra faire sans trois joueurs, dont une grosse absence : Achraf Hakimi. Les autres absents sont le gardien Lucas Chevalier et le jeune ailier Quentin Ndjantou.

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Des absences anticipées avant ce déplacement en Allemagne. Si le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur le Bayern dès le match aller, en s’imposant au Parc des Princes (5-4), Luis Enrique et ses hommes sont conscients que l’équipe de Vincent Kompany est un adversaire redoutable, capable de renverser la vapeur devant son public de l’Allianz Arena.

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Laissés au repos contre le FC Lorient (2-2) le week-end passé, Matvey Safonov, Nuno Mendes et Vitinha font leur retour dans le groupe pour le voyage à Munich. Les autres cadres, comme Marquinhos, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé sont aussi bien présents.

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Pour compléter son groupe, Luis Enrique a fait appel aux jeunes gardiens Arthur Vignaud et Bilal Laurendon, illustrant la volonté du club d’intégrer de nouveaux profils au sein de l’effectif professionnel.

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Et selon les informations de RMC Sport, « malgré leurs forfaits pour le choc à Munich, Hakimi, Chevalier et Ndjantou se rendront quand même en Bavière pour supporter leurs coéquipiers. Ils décolleront de Paris demain. »

Le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich

Gardiens : Safonov, Vignaud, Laurendon, Marin

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Neves

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Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye.