Mercato: C’est presque fait, le Bayern s’offre Kvaratskhelia

À la veille du choc des demi-finales retour de Ligue des Champions contre le PSG, le Bayern Munich serait sur le point de boucler la signature du frère de Khvicha Kvaratskhelia, la star géorgienne du club parisien.

Le petit frère de Kvaratskhelia ciblé par le Bayern Munich !

Si Khvicha Kvaratskhelia brille au PSG depuis son arrivée en janvier 2025, son jeune frère pourrait avoir l’opportunité de se révéler au Bayern Munich. Selon le quotidien géorgien La Gazzetta, le jeune ailier gauche aurait effectué un déplacement en Allemagne pour rencontrer les dirigeants du Bayern Munich et visiter les infrastructures du club bavarois.

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« Le Bayern Munich s’intéresse à Tornike Kvaratskhelia (16 ans, ailier gauche), frère de Khvicha Kvaratskhelia, star du PSG. Le jeune joueur s’est rendu à Munich pour rencontrer les dirigeants du Bayern et visiter les installations du club. Samedi dernier, il a été convoqué pour la première fois dans l’équipe première du Dinamo Tbilissi. Plusieurs autres clubs européens sont également intéressés », rapporte le média sportif.

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Un voyage qui n’est pas du tout anodin. Tornike Kvaratskhelia, international géorgien U17, vient tout juste d’être intégré au groupe professionnel du Dinamo Tbilissi pour la première fois, lors du derby face au Dinamo Batumi (2-2) samedi dernier. Un signal fort envoyé par son club formateur sur la maturité précoce du garçon.

Bayern are interested in signing Tornike Kvaratskhelia (16/left-winger), brother of PSG star Khvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia flew to Munich, will have a meeting with Bayern officials and visit the club's facilities as an introduction. The 16-year old was included in Dinamo… pic.twitter.com/NPh948yVrb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 4, 2026

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Comme son aîné Khvicha, Tornike évolue sur le côté gauche et partage apparemment la même élégance balle au pied. Le club allemand ne serait toutefois pas seul sur le dossier. Plusieurs cadors européens auraient déjà manifesté leur intérêt pour celui que les observateurs commencent à surnommer Kvara bis. Jusqu’à présent, le Paris Saint-Germain n’a pas été cité.

Très satisfait de son ailier géorgien de 25 ans, le club de la capitale n’a pas soumis son intérêt pour faire venir son frère, lequel joue… au même poste. La dernière fois que le PSG a eu deux frères dans son effectif, il s’agissait de Kylian et d’Ethan Mbappé.

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