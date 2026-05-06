ASSE : La vérité éclate sur la « triche » contre Rodez

Réagissant à l’accusation de ‘’triche’’ à l’encontre des joueurs de l’ASSE, après la défaite à Rodez AF (2-1), certains supporters rejettent catégoriquement l’idée de tricherie.

ASSE : Montanier fait la paix avec les supporters avant l’Amiens

Des supporters de l’ASSE, mécontents de la défaite de leur équipe contre Rodez, ont manifesté leur colère et déception au stade Paul-Lignon. Ils ont accusé leurs propres joueurs de ‘’tricher’’, après leur troisième défaite de suite dans le décisif sprint final.

Philippe Montanier n’a pas hésité à défendre ses joueurs et à condamner les propos des fans qui avaient effectué le déplacement à Rodez. Selon lui, « c’est injuste de dire que son équipe a triché ». Il a reconnu ensuite que la colère des supporters « est totalement justifiée ».

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Ayant rencontré les responsables des Green Angels et des Magic Fans, à qui il a présenté ses excuses pour la défaite et sa réaction à chaud en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne est désormais concentré sur le match capital contre Amiens.

Comme Montanier, les supporters ont également tourné la page de la polémique pour se focaliser sur le dernier match de la saison régulière à Geoffroy-Guichard, samedi (20h), contre Amiens SC.

Saint-Etienne : L’accusation de « triche » rejetée en bloc

Dans le Sainté Night Club, les chroniqueurs de l’émission des supporters des Verts ont rejeté en bloc l’accusation de la tricherie. « Aborder une crise par le concept de triche, c’est faire fausse route et pointer du doigt le mauvais problème », a réagi Valentin, avant de se prononcer :

« Tu es en Ligue 2, tu joues la montée après une saison de galère… Tu ne peux pas tricher en fait, c’est impossible. […]. Je ne vois pas des joueurs désintéressés par le score après une défaite, ni dans leur communication avec les supporters ».

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Joss est également d’accord avec son homologue : « J’aimerais apporter de la contradiction… mais je suis à 200 % d’accord avec lui. […]. Moi non plus, je ne vois pas des joueurs qui trichent ». Il a insisté ensuite : « Je n’ai pas vu des mecs résignés, ni qui ont abandonné le truc ». Fin de la polémique !