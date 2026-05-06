ASSE :Montanier éteint une polémique avant le décisif Amiens

Après le malentendu à Rodez, entre les supporters de l’ASSE et Philippe Montanier, l’entraîneur des Verts a mis fin à la polémique, avant le décisif match contre Amiens à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Montanier répond à la colère du peuple vert

La défaite de l’ASSE à Rodez a laissé des traces au sein de l’équipe de Philippe Montanier et a fait assez mal aux supporters. C’était la troisième consécutive des Verts dans le décisif sprint final de la saison régulière de Ligue 2. À l’issue de la rencontre, le peuple vert n’a pas manqué d’exprimer sa déception et sa colère au stade Paul-Lignon.

Non-content des propos tenus par les fans, l’entraîneur des Stéphanois avait réagi à chaud en conférence de presse : « J’accepte tout, qu’on dise qu’on n’est pas bon, c’est ok, mais je trouve ça injuste de dire qu’on a triché. C’est ça que j’ai mal pris ».

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Il s’était ensuite ressaisi en calmant le jeu. « Cela étant, on ne devrait pas mal réagir par rapport à l’injustice parce que le monde est fait d’injustices. On sait très bien que leur colère est totalement justifiée et qu’il faut faire bien plus » a-t-il expliqué.

Le coach de Saint-Etienne présente ses excuses aux supporters avant Amiens

En début de semaine, Philippe Montanier a éteint complémentent la polémique. Il a rencontré les responsables des Green Angels (GA92) et des Magic Fans (MF91), à qui il a présenté ses excuses aux supporters, selon les informations d’Evect.

Désormais, le peuple vert et son équipe si chère sont focalisés sur le match décisif contre Amiens, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Une rencontre annoncée à guichets fermés, comme celui contre Troyes. « Tout est rentré dans l’ordre avant le match capital de samedi », assure le média spécialisé.

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L’ASSE (3e avec 57 points) doit obligatoirement remporter le dernier match du championnat et espérer une défaite du Mans FC (2e avec 59 points) à Bastia, afin de monter directement en Ligue 1.