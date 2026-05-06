Bayern-PSG : L’option surprise dans la compo de Luis Enrique

Le PSG affronte le Bayern Munich ce mercredi soir à l’Allianz Arena pour en demi-finale retour de l’UEFA Champions League. Luis Enrique, le coach parisien, pourrait surprendre tout le monde dans sa composition de départ.

PSG : Achraf Hakimi, une absence qui pèse face au Bayern

Victime d’une lésion à la cuisse droite contractée en toute fin du match aller contre le Bayern Munich la semaine dernière au Parc des Princes, Achraf Hakimi manquera une échéance majeure pour le PSG, dont il est l’un des éléments clés, comme le souligne le journal L’Équipe, à l’annonce de la liste des 23 joueurs retenu par Luis Enrique pour cette seconde manche des demi-finale de la Ligue des Champions.

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Son absence constitue un coup dur pour l’entraîneur du PSG, tant son apport offensif et défensif est important dans le dispositif parisien. Deux autres joueurs manquent également à l’appel, à savoir le gardien Lucas Chevalier, touché lui aussi à la cuisse droite, et le jeune Quentin Ndjantou, blessé aux ischio-jambiers.

De son côté, l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a salué le choix de son latéral droit qui, même diminué physiquement, a tenu à accompagner ses coéquipiers et à être présent dans le vestiaire pour ce choc à forte intensité contre le Bayern Munich. En effet, Luis Enrique a confirmé en conférence de presse qu’Hakimi avait lui-même exprimé le souhait de faire le déplacement avec le groupe, tout comme Lucas Chevalier.

« Ils ont demandé à venir. Pour nous, cela montre la qualité des joueurs que nous avons. Ils seront là pour soutenir l’équipe et vivre ce match avec nous », a notamment déclaré l’ancien coach du FC Barcelone. Pour Luis Enrique, cette attitude illustre « le niveau d’implication et l’état d’esprit » des joueurs, un facteur jugé essentiel dans la gestion des matchs à haute pression.

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Pour pallier ce forfait, Warren Zaïre-Emery devrait être aligné sur le flanc droit, un poste qu’il a déjà occupé en l’absence de l’international marocain au cours de la saison. Mais quid du milieu de terrain face à l’ogre bavarois ?

Qui pour remplacer Zaïre-Emery aux côtés de Vitinha et Neves ?

Pour remplacer Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, l’option numéro 1 semble être celle d’une titularisation de Fabian Ruiz, revenu de blessure récemment et titulaire samedi passé contre le FC Lorient (2-2). Pour le quotidien sportif, le staff du PSG estimerait que l’international espagnol de 30 ans retrouverait peu à peu la forme qui était la sienne avant son absence.

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Toutefois, Ruiz ne rassure pas totalement sur sa capacité à tenir un match d’une telle intensité après plusieurs mois à l’infirmerie. L’Équipe ajoute trois autres possibilités que pourrait choisir Luis Enrique en cours de match. Lucas Beraldo a réalisé de belles sorties récemment au poste de numéro 6, et c’est tout naturellement que son nom ressort comme une option plausible pour évoluer en sentinelle ce soir face aux Bavarois, peut-être en cours de rencontre.

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Désiré Doué, pourrait également être choisi pour évoluer dans un rôle de milieu relayeur. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Benoit Trémoulinas pense, lui, que la meilleure option serait une titularisation de Kang-In Lee aux côtés des Portugais Vitinha et Joao Neves.

« Je vais vous dire qui je mets dans ce milieu de terrain à 3, je pense que personne y pense. Mais si Zaïre-Emery va côté droit, ce qui est plutôt logique, à la place d’Hakimi, au milieu, Ruiz est trop juste, je mets Kang-in Lee. Vous savez pourquoi ? Il faut quelqu’un qui court au milieu. On est obligé.

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Ruiz est un peu juste physiquement, il y aura trop de vivacité au milieu. Si vous mettez Lee dans un milieu à 3 c’est quelqu’un qui peut aller au charbon, qui peut courir énormément et qui écoutera son coach », a expliqué l’ex-défenseur des Girondins de Bordeaux et de l’équipe de France.