Mercato OL : Offensive en vue pour la révélation de Lyon

L’OL se frotte les mains pour un joueur, révélé cette saison, dont la valeur est passée du simple au double. La prolongation de son contrat est envisagée.

OL : Afonso Moreira, révélation de Lyon cette saison

Recrue estivale 2025, Afonso Moreira a explosé à l’OL dès sa première saison. Il est l’un des joueurs le plus décisifs de l’équipe de Paulo Fonseca, avec 8 buts et 11 passes décisives en 35 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Outre les joueurs formés au club rhodanien, notamment Khalis Merah (19 ans) et Rémi Himbert (18 ans), le milieu offensif de 21 ans est la révélation de l’Olympique Lyonnais cette saison.

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Débarqué du Sporting Portugal où il évoluait avec la Réserve en 3e division, l’ailier portugais s’est imposé dans l’équipe de Lyon comme le déclencheur des offensives. Il a remplacé valablement, Malick Fofana, blessé et absent pendant plusieurs mois.

Mercato : La valeur de Moreira en hausse, Lyon s’active pour renforcer son contrat

Grâce à ses prestations remarquables et ses performances avec les Gones, Afonso Moreira a vu sa valeur passer de 5 millions d’euros en décembre 2025 à 10 millions d’euros, en quatre mois. Il a aussi attiré l’attention de plusieurs clubs en Europe.

Informé de l’intérêt suscité par sa pépite portugaise, l’OL se prépare à renforcer son contrat. Selon Onze Mondial, un bail supplémentaire d’un an, soit jusqu’en juin 2030, est dans les tuyaux. L’attaquant portugais est déjà enthousiaste à l’idée de s’inscrire durablement dans le projet du club de Lyon.

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« Je suis très heureux ici. Je veux atteindre la Ligue des champions puis la jouer avec Lyon, parce que c’est important pour le club et pour moi aussi », a-t-il répondu à L’Équipe, sur son avenir. Pour rappel, Afonso Moreira a été recruté à 2 millions d’euros, le 22 juillet 2025. Il vaut désormais 5 fois le montant de son transfert.