Mercato OM : 2,5 M€, le premier départ de Marseille connu

L’OM va se débarrasser de plusieurs joueurs durant le mercato. L’un d’entre eux exige un montant avoisinant 2, 5 millions d’euros pour sa prochaine signature.

Mercato OM : Bilal Nadir, le premier départ d’une longue série

Le ciel s’assombrit au-dessus de l’Olympique de Marseille. Le club est confronté à des résultats décevants et un déficit de 100 millions d’euros. L’OM devra ainsi dégraisser son effectif cet été. Plusieurs joueurs seront invités à faire leurs valises. Et le premier départ se précise. Il est question de Bilal Nadir qui quittera le club gratuitement le 30 juin prochain.

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Le milieu de terrain marocain est arrivé en 2023 avec de belles promesses. Sa progression a cependant été stoppée par des soucis physiques. Même s’il a inscrit un but et délivré cinq passes décisives en vingt-huit apparitions, Bilal Nadir peine à s’imposer à l’OM. Il conserve son statut de remplacement sous l’ère Habib Beye. Ce qui ne l’incite pas à prolonger son contrat.

Plusieurs clubs européens à ses trousses

L’ancien joueur de l’OGC Nice va s’en aller. Et ses prétentions financières pour son futur club sont connues. Ses représentants réclameraient une prime à la signature de 2,5 millions d’euros, complétée par un salaire annuel de 1,2 million d’euros, indique Africa Foot. Ces montants n’effraient pas ses courtisans.

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Plusieurs formations européennes, dont Leeds United, Villarreal, Gérone et Strasbourg, le suivent de près. Bilal Nadir espère en tout cas trouver une équipe capable de lui offrir une place de titulaire et un temps de jeu régulier afin de relancer sa carrière. Ce départ marquera sans doute le début d’un grand remaniement à l’OM.