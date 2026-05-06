Mercato : Le PSG, un club que personne ne veut quitter !

Le mercato estival qui approche est sans danger pour le PSG. Par le passé, les meilleurs joueurs de l’écurie francilienne cherchaient à rejoindre le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou le Bayern Munich. Plus maintenant, chacun s’accroche à son numéro au club francilien.

PSG : cette énorme vérité qui change tout avant le mercato d’été

La sérénité n’a pas toujours été de mise au Paris Saint-Germain à l’approche des mercatos. Cette période était traditionnellement un moment de chantage des joueurs sur la direction. Certains réclamaient de meilleurs salaires quand d’autres, comme un certain Kylian Mbappé, faisaient du chantage au départ pour changer pratiquement son contrat. Mais depuis la victoire en Ligue des champions, tout a changé.

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Désormais, les joueurs évoluant au PSG savent qu’ils peuvent gagner plus d’argent en restant sur place, mais aussi des trophées. Outre les titres nationaux, le PSG, champion en titre en Ligue des champions, semble avoir trouvé le code pour rester au sommet sur le plan européen.

Mercato : pourquoi les stars du PSG veulent désormais rester à Paris

Cette saison, le club parisien est en lice pour le titre en Champions League, ce qui l’aide à maintenir ses joueurs concentrés. Plus de rumeurs de départ des éléments importants de Luis Enrique vers le Real Madrid, qui a longtemps hanté les nuits de Nasser Al-Khelaïfi. L’attractivité du PSG est telle que le changement de club de Kylian Mbappé est perçu comme un mauvais choix de carrière.

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Transféré gratuitement vers le Real, dit-il pour gagner des titres importants, il n’a rien gagné de significatif depuis deux ans et cette année encore, ni le titre en Ligue des champions ni celui de champion d’Espagne ne viendront se greffer à son palmarès. Cette expérience avec Mbappé est bénéfique pour Paris, qui n’a plus que de douces négociations à faire avec ses meilleurs éléments pour les retenir.

PSG : la position forte qui rassure totalement avant le mercato

Et avec Luis Campos comme conseiller sportif, le PSG ne donne plus dans les coups d’éclat coûteux lors de chaque mercato. Les mirifiques montants dépensés pour recruter des joueurs qui ne lui ont rapporté aucun titre majeur sont loin derrière. Paris privilégie des joueurs jeunes et prometteurs pour construire son présent et son avenir, et les cas les plus réussis sont légion avec Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ou Bradley Barcola, même si le clan de ce dernier, réalisant sa baisse de régime, commence à croire qu’il pourrait plus jouer ailleurs.

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Avec sa position de favori face au Bayern Munich pour le match de Ligue des champions ce soir, le PSG est établi dans le top 5 des clubs les plus importants d’Europe. S’il arrive 4e au classement des clubs les plus riches d’Europe avec 837 millions d’euros, il est sûrement dans le top 3 des plus attractifs sur le plan sportif.

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Un grand club est né dans le football français et il ne redoute plus ni le Barça, ni le Real Madrid ou encore moins le Bayern Munich, qui sont des institutions du football européen. Désormais, le PSG rivalise avec ces formations, qu’il domine d’ailleurs sur le plan sportif.

Économiquement, le Paris Saint-Germain dispose de leviers stratégiques que ne possède aucun autre club européen. Adossé à l’État du Qatar, Paris a toujours eu les moyens de sa politique, que ce soit pour recruter de nouveaux joueurs ou pour offrir des salaires importants à ses meilleurs éléments.