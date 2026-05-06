Mercato ASSE : Forte menace anglaise sur une cible des Verts

En prévision de son probable retour en Ligue 1, l’ASSE a coché le nom de l’attaquant d’un club de l’élite. Mais un prétendant de ce dernier en Premier League vient compliquer les plans du club stéphanois.

Mercato : L’ASSE vise Lassine Sinayoko en renfort en Ligue 1

L’ASSE prépare son mercato hivernal, en pensant à la Ligue 1. L’équipe de Philippe Montanier n’est certes pas encore assurée de retrouver l’élite, mais la direction du club anticipe le recrutement de nouveaux joueurs pour la saison prochaine.

Ainsi, elle a coché le nom de Lassine Sinayoko de l’AJ Auxerre. Avant l’ouverture officielle du mercato d’été en juin prochain, Kilmer Sports Ventures pousse ces pions pour recruter l’international Malien (30 sélections, 10 buts). Son profil plaît à l’entraîneur stéphanois qui avait évoqué un manque criard d’attaquant dans son effectif, il y a quelques semaines.

Crytal Palace pense à Sinayoko pour remplacer Mateta

Mais d’autres clubs en France, notamment le RC Lens, et à l’étranger sont également séduits par les performances et le profil de l’avant-centre de l’AJA. L’AS Saint-Etienne devra désormais affronter la forte concurrence de Crystal Palace. Confirmant l’intérêt du club londonien, le journaliste Sébastien Vidal assure que les responsables des Eagles se préparent pour passer à offensive pour Lassine Sinayoko.

Ils visent la cible des Verts pour remplacer Jean-Philippe Mateta (29 ans), dont l’avenir à Londres est incertain après 4 saisons consécutives à Palace. En tout cas, l’arrivée de Crytal Palace sur la piste menant vers le buteur auxerrois est une mauvaise nouvelle pour l’ASSE, qui ne peut évidemment pas rivaliser avec le club de Premier League.

Crystal Palace accélère en coulisses pour son mercato offensif.



Le club londonien cible Lassine Sinayoko (Auxerre, international malien), déjà en discussions cet hiver avec Manchester United.



Dans un contexte flou autour de Mateta, Palace veut anticiper et se positionner… — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) May 4, 2026

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Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Lassine Sinayoko est sous contrat à Auxerre jusqu’en juin 2027. Selon Transfermarkt, il est valorisé à 8 millions d’euros sur le marché des transferts. Formé dans l’Yonne, le joueur de 26 ans pourrait être tenté par une aventure dans la très relevée et médiatisée Premier League, afin de passer un palier.