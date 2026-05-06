Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un phénomène va signer  

De nombreux prétendants foncent sur le buteur du Stade Rennais, Estéban Lepaul à l’approche du mercato estival. Les dirigeants rennais négocient une prolongation de contrat avec son joueur.

Mercato Stade Rennais : Estéban Lepaul va-t-il prolonger son bail ?

Le Stade Rennais ne veut plus lâcher son prodige. Estéban Lepaul affole les compteurs et attire les recruteurs. Arrivé d’Angers l’été dernier pour 15 millions d’euros, l’attaquant breton de 26 ans marche sur l’eau. Il est devenu, en quelques mois, une véritable machine à marquer pour les Rouge et Noir.

Le buteur rennais domine désormais le classement des buteurs de Ligue 1. Bilan : 19 buts et 5 passes décisives. Il porte l’attaque bretonne sur ses épaules. Lepaul est impliqué directement dans 40 % des buts de son équipe cette saison. Ce finisseur clinique brille par son sens du placement et sa mobilité constante dans la zone de vérité.

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Cette forme étincelante place le joueur sous le feu des projecteurs internationaux à l’approche du marché estival. La direction rennaise doit faire face à un intérêt croissant des géants européens. Bien que Lepaul soit lié au club jusqu’en 2029, les sollicitations affluent au Roazhon Park.

L’Italie, l’Espagne et l’Angleterre observent de près ses performances. Le RC Strasbourg, soutenu par la puissance financière de BlueCo, suit également le dossier. La valeur marchande du joueur a doublé. Elle se situe entre 30 et 40 millions d’euros.

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Face aux sollicitations, le Stade Rennais a tranché : son numéro 9 n’est pas à vendre. Pour dissuader les prétendants et récompenser son implication, les dirigeants préparent déjà un nouveau deal avec le Français. Selon FootMercato, une prolongation assortie d’une revalorisation salariale importante est à l’étude. Rennes veut blinder son attaquant.