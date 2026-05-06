Mercato : Un buteur guinéen en direction de la Turquie ?

Acheté par le BVB à Stuttgart en 2024 pour 18 millions d’euros, Serhou Guirassy pourrait rejoindre la Turquie, plus précisément Fenerbahçe, au mercato estival. Avec 15 buts et 2 passes décisives en Bundesliga cette saison, l’attaquant guinéen pourrait rebondir dans un grand club.

Mercato : Fenerbahçe déjà sur le coup

D’après le média turc A Spor, Fenerbahçe se serait déjà renseigné sur la situation du joueur du Borussia Dortmund, affichant un fort intérêt pour ce dernier. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la Ruhr, il serait poussé vers la sortie, en raison de performances jugées en dessous des attentes cette saison.

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Du côté de Fenerbahçe, le club attend encore de réorganiser son organigramme en interne, notamment avec la recherche d’un nouvel entraîneur, d’un directeur sportif, et même d’un nouveau président. Dans ce contexte, il n’est peut-être pas encore temps de s’avancer sur le mercato, afin d’éviter de reproduire certaines erreurs du passé, comme avec l’Anglais Ryan Kent lors de la saison 2023-2024.

Un championnat fait pour lui ?

Si, malgré ce contexte, Guirassy venait à s’engager avec le Fener, il pourrait bien y démontrer toute l’étendue de son talent. Avec son profil de finisseur, sa qualité de frappe, sa vitesse d’exécution et son jeu de tête, il y trouverait naturellement sa place et ferait rêver le stade Şükrü Saracoğlu.

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Entouré de centres signés Archie Brown et Oğuz Aydın, sans oublier Marco Asensio sur coups de pied arrêtés, il évoluerait dans un environnement favorable et pourrait retrouver son meilleur niveau.

Quoi qu’il en soit, rien n’est encore fait : le BVB ne le laissera pas partir pour un montant inférieur à sa clause libératoire de 33 millions d’euros. Il reste désormais à savoir si les Canaris décideront de s’aligner sur ce prix pour tenter de renouer avec la scène européenne et avec leur gloire d’antan.